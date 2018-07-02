Kursk поступит в продажу в октябре этого года

Авторы приключенческой игры про реально существовавшую подводную лодку «Курск» определились с датой релиза. Kursk поступит в продажу 11 октября в Steam. Студия Jujubee уверяет, что это будет первая документальная приключенческая игра, основанная на реальных событиях. Игрокам предстоит влезть в шкуру шпиона, который проник на подводную лодку, чтобы разузнать информацию о засекреченных суперторпедах «Шквал».

«Курск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер. Подлодка утонула 12 августа 2000 года. Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. Обстоятельства гибели до сих пор неизвестны.

Ранее мы рассказывали о планах Jujubee на дополнительный контент к игре после ее релиза.

Kursk также появится на PS4 и Xbox One. Пока разработчики не выпустили официального подтверждения, что это произойдет 11 октября одновременно с ПК-версией.