Ещё
В Пензе местную жительницу осудят за избиение дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензе местную жительницу осудят за избиение дочери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА PenzaNews
САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Жительница Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в истязании 11-летней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию, сообщило в понедельник областное СУСК.
По данным следствия, 37-летняя жительница Пензы в течение 2017 года в состоянии алкогольного опьянения систематически наносила удары дочери руками и ногами, держала за волосы, толкала ее, причиняя ребенку боль и страдания, а также каждый раз избивала дочь после конфликта со своей матерью, которая отказывалась давать ей деньги на приобретение спиртного.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется по статьям УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до семи лет лишения свободы.
"В августе 2017 года решением суда женщина лишена родительских прав в отношении малолетней потерпевшей. Ее воспитанием занимается бабушка", — уточнили в СК.
Последние новости
Болгария умирает в буквальном смысле: почему Россия не заразилась Мечты сбываются: Украина наконец-то стала "лидером" в Европе У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини48
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение