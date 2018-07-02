Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками

Бывшему сотруднику ГИБДД Вадиму Суворову огласили приговор — 11 лет в колонии строго режима за производство и хранение амфетомина, сообщили корреспондент «Аиф-Челябинск».

Кроме того, 6 лет получил подельник осуждённого Фёдор Курдюков. Их признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Суворов и его товарищ организовали целую лабораторию на съёмной квартире в Ленинском районе. Известно, что иногда они и сами употребляли наркотики.

При оглашении приговора жена Суворова пыталась пробиться к нему, но ей не позволили. У бывшего гаишника два ребёнка в возрасте 1 год и 3 года. Свои действия он объяснил, что при помощи наркотиков пытался избавиться от стресса на работе, но суд воспринял такие откровения как отягчающие обстоятельства. Из органов он уволился лишь после задержания.