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Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками
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Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Бывшему сотруднику ГИБДД Вадиму Суворову огласили приговор — 11 лет в колонии строго режима за производство и хранение амфетомина, сообщили корреспондент «Аиф-Челябинск».
Кроме того, 6 лет получил подельник осуждённого Фёдор Курдюков. Их признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Суворов и его товарищ организовали целую лабораторию на съёмной квартире в Ленинском районе. Известно, что иногда они и сами употребляли наркотики.
При оглашении приговора жена Суворова пыталась пробиться к нему, но ей не позволили. У бывшего гаишника два ребёнка в возрасте 1 год и 3 года. Свои действия он объяснил, что при помощи наркотиков пытался избавиться от стресса на работе, но суд воспринял такие откровения как отягчающие обстоятельства. Из органов он уволился лишь после задержания.
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