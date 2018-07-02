Лето как повод выбрать воду

«ВМ» спросила москвичей, чем они любят утолять жажду в жаркую июльскую погоду.

Антон Колосков, промоутер:

— Мне приходится много и громко говорить, иногда часами стоя на солнце. Поэтому с собою всегда бутылка обычной питьевой воды. Газированную нельзя — начнешь икать, холодную тоже — заболит горло и не сможешь работать.

— Помню времена, когда в Москве на каждом шагу продавали квас. Он отлично утолял жажду. Сейчас всем советую носить с собою бутылку с водой. Можно обычную — фильтрованную из-под крана. Пить лучше мелкими глотками, подолгу задерживая во рту. А вот чай и кофе лучше не пить — они только обезвоживают.

Антонина Кравченко, домохозяйка:

— Лучше домашнего кваса, по-моему, для утоления жажды вообще ничего нет. Я каждое лето квас ставлю: и пить, и на окрошку. Семья очень любит.

Сергей Ляшук, менеджер по продажам:

— Когда-то, чтобы напиться, я пил колу, лимонад или сок. И думал — а почему потом опять пить хочется? Оказывается потому, что все это сладкое. Поэтому сейчас либо минералка, либо обычная вода из кулера. Правда, в отношении кулера я всегда сомневаюсь. Моет ли кто-то эти бутылки — не знаю.

Евгения Ляпунова, банковский работник:

— Раньше пила исключительно импортную минералку — ну, у нас в офисе было так принято. А потом узнала, что по составу она такая же, как наша вода. А стоит дороже потому, что везут издалека. С тех пор пью нашу воду. Иногда даже из кулера, почему нет?

Жанна Лиховцева, дизайнер:

— Пробовала покупать дочери специальную детскую воду. Потом с мужем как-то попили ее и не поняли — а чем же она отличается от самой обычной? С тех пор дочь — ей три года — пьет фильтрованную воду из-под крана. Мне кажется, многие «специальные» и якобы особо полезные воды — это просто реклама, они ничем не лучше.

Виталий Карабанов, адвокат:

— У меня в бардачке машины всегда бутылка минералки. Летом она лучше, потому что с солями. Правда, если машину на солнце оставишь, то вода превращается в чай — пить неприятно.