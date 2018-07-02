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20-летний пермяк уехал в командировку и пропал
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20-летний пермяк уехал в командировку и пропал 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае разыскивают пропавшего без вести 20-летнего молодого человека. Родные разместили в социальных сетях объявление с просьбой помочь в розыске.
Известно, что Вячеслав Аристов 9 июня 2018 года уехал из Дзержинского района Перми. Сказал, что едет в командировку в деревню в 500 км от города.
С этого момента молодой человек перестал выходить на связь.
Был одет: тёмно-синяя ветровка, синяя футболка, синие джинсы, чёрные кроссовки.
На вид 19-20 лет, спортивного телосложения, рост примерно 1,75 м, волосы светло— русые.
С собой были вещи в спортивной сумке тёмного цвета и ноутбук.
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