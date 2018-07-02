20-летний пермяк уехал в командировку и пропал

В Пермском крае разыскивают пропавшего без вести 20-летнего молодого человека. Родные разместили в социальных сетях объявление с просьбой помочь в розыске.

Известно, что Вячеслав Аристов 9 июня 2018 года уехал из Дзержинского района Перми. Сказал, что едет в командировку в деревню в 500 км от города.

С этого момента молодой человек перестал выходить на связь.

Был одет: тёмно-синяя ветровка, синяя футболка, синие джинсы, чёрные кроссовки.

На вид 19-20 лет, спортивного телосложения, рост примерно 1,75 м, волосы светло— русые.

С собой были вещи в спортивной сумке тёмного цвета и ноутбук.