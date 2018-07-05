В Перми разыскивают 33-летнюю женщину, которая пропала по дороге из бара

В Перми разыскивают 33-летнюю Надежду Ширинкину.

Как рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, пермячка пропала 1 июля. Женщина ушла из бара в Мотовилихинском районе и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 32-34 года, рост 150-160 см, волосы светлые, глаза тёмно-зелёные, полного телосложения.

В день пропажи Надежда была одета в синюю футболку, цветные штаны с цветочным узором и чёрные балетки. Особые приметы: у женщины имеется шрам на затылке.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Надежды Ширинкиной, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 241-36-40, 102.