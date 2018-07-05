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В Перми разыскивают 33-летнюю женщину, которая пропала по дороге из бара
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В Перми разыскивают 33-летнюю женщину, которая пропала по дороге из бара 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми разыскивают 33-летнюю Надежду Ширинкину.
Как рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, пермячка пропала 1 июля. Женщина ушла из бара в Мотовилихинском районе и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей: на вид 32-34 года, рост 150-160 см, волосы светлые, глаза тёмно-зелёные, полного телосложения.
В день пропажи Надежда была одета в синюю футболку, цветные штаны с цветочным узором и чёрные балетки. Особые приметы: у женщины имеется шрам на затылке.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Надежды Ширинкиной, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 241-36-40, 102.
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