Всю ночь под Пермью искали пропавших парня и девушку

Полиция, кинологи с собаками, пермские волонтёры и местные жители. Около 40 человек в лесу в Пермском районе искали пропавшую пару: 20-летнюю студентку из Бершети Анну Томилову и 21-летнего пермяка Владимира Ключарова. Молодые люди пропали 2 июля. Они ушли из села Рождественское в направлении деревни Сташково. У Анны был с собой розовый велосипед.

«Мы прошли по лесу около 9 километров, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» родственница пропавшей девушки. — Места там глухие: буреломы, лога, болота. Зверей не видели, но говорят, что есть. Шли по лесу, кричали, шумели, но безрезультатно, ребят мы не нашли».

Местные, кто искал пропавших весь вчерашний день, к ночи разошлись домой, в лесу остались родители, пермские волонтёры и полиция.

Одновременно сотрудники правоохранительных органов проверяют всю информацию по молодому человеку, который был в тот день с Анной. Он житель Перми, приехал к девушке в Рождественское. Известно, что раньше они встречались. В селе его никто не знает.

Сегодня, 4 июля поиски пропавших будут продолжены.