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Феномен болельщика: оргазм или массовый психоз?
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Феномен болельщика: оргазм или массовый психоз? 

360tv.ru 2 часа назад
Улицы российских городов после победы сборной РФ над командой Испании 1 июля превратились в места стихийных гуляний тысяч болельщиков. Праздничная атмосфера захватила всех, но есть ли обратная сторона у всеобщего ликования? «360» узнал у специалистов, что такое феномен болельщика и как войти в привычную колею после воскресного всплеска эмоций.
Футбольный невроз
По словам психолога и коуча Александра Кичаева, происходившее после победы российских футболистов можно отнести к определенной области психического состояния. «Есть такой феномен как массовый психоз, то есть заражается определенным чувством некая группа и потом это передается другим — психический вирус. И все то, что мы видим и в моменты выигрыша и в моменты проигрышей — это как раз из этой серии», — Александр Кичаев.
Он пояснил, что при выигрыше у болельщиков вырабатываются определенные гормоны, повышающие работоспособность и ощущение счастья. В случае проигрыша негативные ощущения также усиливаются и могут породить враждебное отношение к причине своего появления, то есть к футбольной команде.
«Феномен болельщика как раз построен на невротической зависимости от результата. То есть это такая типичная схема невроза с плюсом или с минусом в зависимости от причины», — Александр Кичаев.
Оргазм после победы
Психиатр Сергей Нурисламов сравнил всеобщую эйфорию болельщиков российской сборной с оргазмом, который влечет за собой только ощущение радости и никаких негативных последствий для психики.
«Это больше похоже на оргазм, у вас после оргазма разве бывает депрессия? По-моему, обычно нет», — Сергей Нурисламов. Специалист напомнил, что в минуты радости после победы люди с помощью такой реакции фиксируют важные для себя моменты -удовлетворение, синергию.
«Для вас чем-то чреват оргазм, первый в вашей жизни, самый кайфовый, прекрасный? Ничем не чреват, кроме как феноменом памяти, того, что вы хотите это повторить еще раз и еще раз, может быть, став чемпионом мира не один год подряд», — Сергей Нурисламов.
Праздник и последствия
Психолог Виктория Маркелова напоминает, что испытав подобный эмоциональный подъем, человек позднее впадает в другую крайность.
«Период возбуждения обязательно сменяется потом периодом эмоционального спада и торможения. Такое всеобщее ликование и всеобщий праздник, понятно, что он похож на эйфоричное состояние. Если мы маятник качаем в одну сторону, то он потом откатывается в другую сторону. Для того, чтобы это пришло в состояние нормы, пройдет какое-то время», — Виктория Маркелова.
Взрослые, по мнению специалиста, ведут себя в данном случае, как заигравшиеся дети, которые веселятся и не могут сами остановиться, пока им не станет плохо. Она отметила, что атмосфера чемпионата породила и всеобщую повышенную сексуальность, связанную с романами и красивыми историями.
«Потому что праздник, потому что нет правил, потому что все веселятся, развлекаются, так что, конечно, скорее всего там будет такой вот откат, который повлияет на настроение, в том числе в массовом (плане)», — Виктория Маркелова.
Как прийти в себя
Специалисты сходятся во мнении, что в случае появления уныния и хандры после бурной радости надо немного себя «притормозить» и вспомнить, что в жизни есть и другие поводы для положительных эмоций.
Психолог Виктория Маркелова считает эффективным релаксирующим средством возможность переключиться на что-то простое, — например, выехать на природу или совершать прогулки в парке.
По мнению психолога и коуча Александра Кичаева, нужно понимать, что феномен болельщика — это невроз и относиться к нему следует также.
«То есть если у тебя слишком серая жизнь, неинтересная, тебе хочется драйва, ощущений, ты, конечно, будешь в эту волну тоже входить вместе со всеми. Но нужно смотреть на шаг вперед. Первое — не нужно подменять другие радости жизни сопереживанием. Нужно свою жизнь прожить, свои успехи, им радоваться», — Александр Кичаев.
Специалист рекомендует людям с расшатанными нервами или находящимися в состоянии стресса даже не входить в этот «психоэмоциональный поток» и узнать о результатах игры лишь по ее итогам.
«Так он (болельщик) один раз или обрадуется или опечалится уже в конце. А так в течение двух часов у него будут перепады, и давление будет повышаться и проблемы с сердцем и так далее. То есть просто научиться абстрагироваться в этой ситуации», — Александр Кичаев.
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