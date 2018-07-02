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«Хотела выбросить ребенка из окна»: Милана Кержакова не стала отрицать новых обвинений мужа
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«Хотела выбросить ребенка из окна»: Милана Кержакова не стала отрицать новых обвинений мужа 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Семейный скандал футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы набирает обороты.
Не успели поклонники пары переварить новость о том, что Милана Кержакова действительно проходит курс лечения от наркозависимости, как в ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым попали аудиозаписи разговоров пары. Их содержание оказалось шокирующим — теперь стало понятно, почему муж отправил Милану на лечение.
— говорит Александр Милане. Кержаков также попросил супругу вернуть его деньги, разделить оставшееся по-честному и заявил, что разрешит ей видеться с ребенком, если она докажет, что не причинит ему физического вреда. В посте в Instagram по мотивам эфира Милана ничего отрицать не стала.
— написала Милана, попросив не судить ее и пожелать ее семье пережить глубокий кризис.
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Фото:Instagram
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