Телефонные разговоры Кержаковых: всплыли новые пугающие подробности

В семье футболиста Александра Кержакова разгорается скандал: супруга Милана обвинила спортсмена в похищении их общего сына, а через сутки извинилась.

О расставании одной из самых красивых пар российского футбола стало известно в начале мая 2018 года. Милана Кержакова сама сообщила о разрыве, а вскоре всплыли и новые подробности. В Instagram девушка выложила видео, в котором со слезами рассказала, что муж забрал у нее ребенка и требует справки о вменяемости. Милана назвала ошибкой то, что приняла сторону Александра в конфликте с Екатериной Сафроновой , которую в 2014 году Кержаков через суд лишил права на воспитание их общего сына.

По мнению Миланы, разрыв отношений с супругом вызван смертью ее отца — сенатора Вадима Тюльпанова , после которой она стала «не нужна». Кроме того, что муж разлучил ее с сыном, Милана обвиняет его и в многочисленных изменах и избиениях.

Через пару дней после своего признания Милана Кержакова выкладывает в Интернет новое видео, где признается, что после смерти отца подсела на наркотики: «сильные вещества» понадобились, чтобы прийти в себя после смерти близкого человека. Теперь Милана утверждает, что «в угол ее никто не загонял и прав на ребенка не лишал». По ее словам, она пообщалась с супругом, которого все еще любит и не хочет разрушать семью.

Возможно, какие-то детали конфликта прояснят телефонные разговоры Александра Кержакова с женой, которые прозвучали в «Прямом эфире».

В частности, Кержаков заявляет, что боится оставлять ребенка с матерью.

Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна до того момента, когда ты уехала туда, — это будет продолжаться или нет? Я не знаю, насколько тебя вылечили.

В распоряжении программы также оказалась запись еще одного телефонного разговора. Милана признается, что не может разлюбить супруга. Однако пара затрагивает и финансовую тему.

"Не воруй то, что тебе не принадлежит. Я не прошу брать наши деньги. Возьми мои деньги и привези, пожалуйста, мне. Они к тебе не относятся", — говорит Кержаков Милане.