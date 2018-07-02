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Жителей Петербурга предупреждают о ливне, грозе и сильном ветре в ночь на 3 июля
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Жителей Петербурга предупреждают о ливне, грозе и сильном ветре в ночь на 3 июля 

Газета.Ru 2 часа назад
Сегодня, 2 июля, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает местных жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 03 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и грозы. Сообщается о шквалистом ветре с порывами до 15 метров в секунду.
Сотрудники МЧС призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим в городе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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