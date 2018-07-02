Врачи детской поликлиники провели День открытых дверей для юных пациентов

В поликлинике №52 Соколиной горы к Международному дню борьбы с наркоманией состоялся День открытых дверей.

Юные соколинцы, посетившие учреждение здравоохранения, смогли получить дополнительную консультацию врача-педиатра, оценить состояние адаптивных резервов организма и состояние соматического здоровья. Врачи проверили насыщенность крови кислородом, дыхательную систему, определяли уровень холестерина, глюкозы, а также соотношение жировой и мышечной ткани у обратившихся за консультациями.

Как сообщили в детской поликлинике Соколиной горы, руководство учреждения приняло решение об организации дополнительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также профилактических проверок физического состояния юных пациентов.