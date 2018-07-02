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Врачи детской поликлиники провели День открытых дверей для юных пациентов
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Врачи детской поликлиники провели День открытых дверей для юных пациентов 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В поликлинике №52 Соколиной горы к Международному дню борьбы с наркоманией состоялся День открытых дверей.
Юные соколинцы, посетившие учреждение здравоохранения, смогли получить дополнительную консультацию врача-педиатра, оценить состояние адаптивных резервов организма и состояние соматического здоровья. Врачи проверили насыщенность крови кислородом, дыхательную систему, определяли уровень холестерина, глюкозы, а также соотношение жировой и мышечной ткани у обратившихся за консультациями.
Как сообщили в детской поликлинике Соколиной горы, руководство учреждения приняло решение об организации дополнительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также профилактических проверок физического состояния юных пациентов.
Фото: предоставлено пресс-службой портала mos.ru.
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