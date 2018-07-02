Шесть знаменитых женщин, глядя на которых не страшно стареть

Что будет, когда мне исполнится 40? А 50? Как изменится жизнь в 60? Эти вопросы наверняка хоть раз (десяток, сотню или тысячу — выбрать нужное) беспокоили каждую представительницу прекрасного пола. Казалось бы, слово «стареть» сулит мало приятного и романтического. Но есть персоны, которые разрушают стереотипы. Teleprogramma.pro рассказывает о женщинах в возрасте, которыми хочется восхищаться, — не столько из-за внешних данных, сколько благодаря их жизненной позиции, внутренней красоте и уверенности в светлом будущем, независимо от цифры в графе «возраст».

Татьяна Лазарева , 51 год Мысль «стареть не страшно» Татьяна демонстрирует не только внешним видом, но и доказывает на деле. Два года назад Лазарева стала шефом проекта «Возраст счастья» — о людях и для людей, которые после 50 стали жить ярче и интереснее, чем в молодые годы. В рамках проекта (да и на собственном опыте) телеведущая напоминает и учит, что впереди еще много времени, которым важно грамотно распорядиться, а не попасть в круговорот телевизор-грядки; что тема личной и интимной жизни для людей в возрасте — не табу; что шестой десяток — пора почувствовать себя свободными от предрассудков. В жизни самой Татьяны не все радужно: женщина призналась, что страдает тяжелым заболеванием ЖКТ. И затронула «неудобную» тему открыто, детально и честно, чтобы напомнить окружающем о любви и заботе к себе — независимо от возраста.

Мерил Стрип , 69 лет Сложно представить зарубежные фильмы без Мерил, будь ей 40, 55 и 78 лет. Хотя в более молодые годы кинодива боялась стареть, не желая терять работу, — вдруг ее место займут юные и перспективные? Но предложения от режиссеров продолжают поступать, как пополняется и коллекция наград: «Оскар» в 2012-м, «Золотой глобус» в 2017-м и множество номинаций. Но не только в работе смысл жизни, считает Мерил. Для счастья женщине нужно не так много: любовь, вкусная еда, близость с мужем — с коим Стрип, кстати, в браке с 1978-го. А еще — не останавливаться на достигнутом: «Все жизни постоянно меняется. В этом — ее смысл. Те возможности, которыми меня наделяет время, я воспринимаю как чудо! Ведь женщины моего возраста раньше были одной ногой в доме престарелых».

Ингеборга Дапкунайте , 55 лет В начале года публика с удивлением узнала, что у актрисы есть сын Алекс. Судя по возрасту белокурого кудрявого мальчишки, Ингеборга впервые стала матерью вскоре после 50 лет и своей третьей свадьбы — в 2013-м артистка вышла замуж за адвоката и ресторатора Дмитрия Ямпольского . Совместная жизнь, увы, не сложилась: вскоре супруги оформили развод. Но! Расстались тихо и даже тайно, не выдав ни одной подробности семейных перипетий. Еще одна деталь, вызывающая уважение к Дапкунайте, — неизменная широкая улыбка как после развода, так и до него. Ингеборга продолжает заниматься благотворительными проектами, посещаться светские мероприятия, сниматься в кино, быть успешной современной женщиной на сцене и в реальности. И все своим видом показывать — жизнь продолжается.

Многогранность, граничащая с противоречивостью, — качество, которое удивляет и манит в Хелен. Она играет королев на экране, а в реальности красит волосы в бунтарский розовый цвет. Наравне с молодыми коллегами снимается обнаженной в поддержку фильма с ее участием, но при этом любит заниматься садоводством и штопать супругу носки (за режиссера Тейлора Хэкфорда актриса вышла замуж в 52, что стало ее первым браком). Ненавидит, когда ей указывают на возраст, и в 70 лет становится лицом косметического бренда, требуя не «молодить» ее на фото. Не идеализировать старение, но и не сходить с ума по этому поводу — вот чему стоит поучиться у актрисы. И, конечно, так выглядеть в 70 лет — мечта многих женщин.

На протяжении 10 с небольшим лет, с 1998-го до 2010-го, журналистка возглавляла российский Vogue, желая «открыть максимальному количеству женщин способность любить и понимать моду». Когда с должности редактора Алену попросили — а ей на тот момент уже «перевалило» за 50 — она стремительно нашла новое дело, открыв собственный «Interview Russia». Со своим детищем Долецкой пришлось распрощаться в 2016-м, что заставило женщину расстроиться, но не унывать. Теперь она — свободный консультант, автор образовательных проектов и писатель. «У меня вообще впечатление, что я сейчас лечу на каких-то совсем других скоростях», — делится Алена. Недавно Долецкая выпустила книгу с биографическими байками «Не жизнь, а сказка». Слово «мемуары» журналистка не любят — в них есть какая то завершенность, финал, а подводить итоги еще слишком рано.

Юности эстрадной певицы не позавидуешь: за ее плечами вредные привычки, прерванная беременность, потеря ребенка, борьба с онкологией. Сейчас жизнь Лаймы выглядит куда более размеренной и гармоничной: женщина обвенчалась в возлюбленным Андреем Латковским после долгих лет отношений, создала свой фестиваль «Рандеву», организацией которого живет уже четыре года, и окружили себя только самыми преданными людьми, дружба с которыми проверена годами. Гардероб 64-летней артистки с любопытством изучают представительницы разных поколений, на что Вайкуле реагирует со смехом: «Эталон элегантности? Да, так меня обзывают». Единственное, о чем жалеет певица, что так и не стала матерью в молодости. Однако тут же вспоминает о своем правиле — никогда не жить прошлым.