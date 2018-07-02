Постоянно вместе: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл гуляют по Калифорнии

Роман Кристен Стюарт (28) и Стеллы Максвелл (28) начался в конце 2016-го года, и, видимо, у них все серьёзно, даже несмотря на слухи о расставании. По крайней мере, последнее время мы часто видим их вместе.

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Так, недавно их заметили во время шопинга в Лос-Анджелесе, а вчера — гуляющими по Калифорнии после ресторана. И никакого намёка на паузу в отношениях!

Кстати, мы уже оценили оригинальную футболку David Bowie на Кристен, а ты?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/postoyanno-vmeste-kristen-styuart-i-stella-maksvell-gulyayut-po-kalifornii-3/