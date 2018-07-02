Ещё
Постоянно вместе: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл гуляют по Калифорнии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постоянно вместе: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл гуляют по Калифорнии 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Роман Кристен Стюарт (28) и Стеллы Максвелл (28) начался в конце 2016-го года, и, видимо, у них все серьёзно, даже несмотря на слухи о расставании. По крайней мере, последнее время мы часто видим их вместе.
все слайды
Так, недавно их заметили во время шопинга в Лос-Анджелесе, а вчера — гуляющими по Калифорнии после ресторана. И никакого намёка на паузу в отношениях!
Кстати, мы уже оценили оригинальную футболку David Bowie на Кристен, а ты?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/postoyanno-vmeste-kristen-styuart-i-stella-maksvell-gulyayut-po-kalifornii-3/
Peopletalk: последние новости
Ванесса Паради впервые вышла замуж! Неожиданно: кому Ариана Гранде посвятила новое тату? Топ-5 Telegram-каналов месяца: бьюти, ЦУМ и питерская тусовка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини47
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение