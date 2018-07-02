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Творческий коллектив клуба «Современник» из Строгина представит Россию на международном конкурсе
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Творческий коллектив клуба «Современник» из Строгина представит Россию на международном конкурсе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Хореографический ансамбль «Веселуха» клуба «Современник» района Строгино отправился в представлять нашу страну на международном конкурсе хореографических ансамблей в Словакии. Об этом сообщили в администрации клуба.
— Держим руку на пульсе. Желаем «веселушкам» побед и покорения новых высот, — отметили в «Современнике».
Напомним, что недавно ансамбль вернулся из поездки в «Артек», выиграв возможность отдохнуть в одном из лучших лагерей мира в рамках конкурса «День рождения Артека».
Юные танцоры на отдыхе продолжали совершенствовать свое мастерство. Из поездки они привезли несколько дипломов.
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