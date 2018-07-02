Творческий коллектив клуба «Современник» из Строгина представит Россию на международном конкурсе

Хореографический ансамбль «Веселуха» клуба «Современник» района Строгино отправился в представлять нашу страну на международном конкурсе хореографических ансамблей в Словакии. Об этом сообщили в администрации клуба.

— Держим руку на пульсе. Желаем «веселушкам» побед и покорения новых высот, — отметили в «Современнике».

Напомним, что недавно ансамбль вернулся из поездки в «Артек», выиграв возможность отдохнуть в одном из лучших лагерей мира в рамках конкурса «День рождения Артека».

Юные танцоры на отдыхе продолжали совершенствовать свое мастерство. Из поездки они привезли несколько дипломов.