Одевалась в темноте? Тесные велосипедки обтянули массивный таз Ким Кардашьян, но ей нравится

37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян в последнее время обожает look'и с велосипедками — однако не все из них даются знаменитой брюнетке одинаково хорошо.

На этот раз Ким Кардашьян отправилась на шопинг в total grey: теплой мужской рубашке oversize, обтягивающей футболке и слишком тесных и коротких легинсах, обтянувших ее массивный таз и даже закрутившихся снизу. Несмотря на неудачный выбор одежды, Ким сияла и прикрыться не старалась.

С этим же высоким хвостом Ким Кардашьян появилась на презентации своей косметики KKW Beauty — однако там выглядела более презентабельно.

А как тебе спортивный шик от Ким?

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Фото:Instagram, East News / APEX / MEGA