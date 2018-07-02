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Одевалась в темноте? Тесные велосипедки обтянули массивный таз Ким Кардашьян, но ей нравится
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Одевалась в темноте? Тесные велосипедки обтянули массивный таз Ким Кардашьян, но ей нравится 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян в последнее время обожает look'и с велосипедками — однако не все из них даются знаменитой брюнетке одинаково хорошо.
На этот раз Ким Кардашьян отправилась на шопинг в total grey: теплой мужской рубашке oversize, обтягивающей футболке и слишком тесных и коротких легинсах, обтянувших ее массивный таз и даже закрутившихся снизу. Несмотря на неудачный выбор одежды, Ким сияла и прикрыться не старалась.
С этим же высоким хвостом Ким Кардашьян появилась на презентации своей косметики KKW Beauty — однако там выглядела более презентабельно.
А как тебе спортивный шик от Ким?
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Фото:Instagram, East News / APEX / MEGA
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