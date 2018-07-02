Запущен конкурс на посещение самой большой мире пещеры

Победители конкурса на знание фактов о вьетнамском национальном парке Phong Nha — Ke Bang поедут на экскурсию в самую большую пещеру мира — Сон Донг

Конкурс проводится в честь 15-летия присвоение парку звания природного наследия ЮНЕСКО . На его сайте отмечается, что обычно эта экскурсия стоит около $6 000.

Ознакомиться с правилами конкурса можно все на том же сайте: http://www.phongnhakebang.vn/cuocthi.phongnhakebang.vn. Правила конкурса и описание призов доступны на вьетнамском, английском и французском языках.

Принять участие могут не только вьетнамцы, но и иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет. Конкурс продлится до 31 декабря. В первый день следующего года будут объявлены победители, которых предупредят об этом через заказную почту.

Помимо собственно посещения пещеры Сон Донг участников ждет еще 127 призов с посещением других мест и пещер национального парка. Их описания можно прочитать на сайте.

Источник: Vietnam.net