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Запущен конкурс на посещение самой большой мире пещеры
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Запущен конкурс на посещение самой большой мире пещеры 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Победители конкурса на знание фактов о вьетнамском национальном парке Phong Nha — Ke Bang поедут на экскурсию в самую большую пещеру мира — Сон Донг
Конкурс проводится в честь 15-летия присвоение парку звания природного наследия ЮНЕСКО. На его сайте отмечается, что обычно эта экскурсия стоит около $6 000.
Ознакомиться с правилами конкурса можно все на том же сайте: http://www.phongnhakebang.vn/cuocthi.phongnhakebang.vn. Правила конкурса и описание призов доступны на вьетнамском, английском и французском языках.
Принять участие могут не только вьетнамцы, но и иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет. Конкурс продлится до 31 декабря. В первый день следующего года будут объявлены победители, которых предупредят об этом через заказную почту.
Помимо собственно посещения пещеры Сон Донг участников ждет еще 127 призов с посещением других мест и пещер национального парка. Их описания можно прочитать на сайте.
Источник: Vietnam.net
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