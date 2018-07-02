Беременная Кудрявцева обратилась за помощью к фанатам

Лера Кудрявцева свободное время посвящает обустройству дома, в котором скоро появится маленький ребенок.

Лера потратила много времени и сил, пытаясь обустроить детскую. В этом ей даже не смогла помочь знакомая, которая профессионально занимается дизайном.

Отчаявшись, звезда обратилась за помощью к поклонникам. В комментариях отписался, как простой люд, так и звездные коллеги Кудрявцевой, среди которых оказалась и Лена Ленская. Последняя предложил ведущей свою помощь, подчеркнув, что изучала дизайн в Великобритании.