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Беременная Кудрявцева обратилась за помощью к фанатам
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Беременная Кудрявцева обратилась за помощью к фанатам 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Лера Кудрявцева свободное время посвящает обустройству дома, в котором скоро появится маленький ребенок.
Лера потратила много времени и сил, пытаясь обустроить детскую. В этом ей даже не смогла помочь знакомая, которая профессионально занимается дизайном.
Отчаявшись, звезда обратилась за помощью к поклонникам. В комментариях отписался, как простой люд, так и звездные коллеги Кудрявцевой, среди которых оказалась и Лена Ленская. Последняя предложил ведущей свою помощь, подчеркнув, что изучала дизайн в Великобритании.
Не остались равнодушными к беде будущей мамы и Березин, а также главная сваха страны Лариса Гузеева.
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