Смена пола: об этике и практике

СодержаниеВрач, исправивший ошибки природыОперация по смене пола: каприз или насущная необходимостьВ новом теле: самые известные трансгендеры

2 июля отмечает свое 90-летие Виктор Калнберз, врач, о достижениях которого долгое время говорить было не принято. В 1972 году он завершил первую в мире операцию по смене пола, а также вернул радость интимной жизни многим мужчинам, разработав методику фаллопротезирования.

MedAboutMe рассказывает об истории изменения пола и связанных с этим процессом проблемах различного характера.

Врач, исправивший ошибки природы

Виктор Калнберз — потомственный врач. Сферой его деятельности была и остается травматология и ортопедия: он до сего дня возглавляет кафедру ортопедии в Медицинской академии Латвии, а до того 35 лет руководил Латвийским институтом травматологии и ортопедии, входившим в систему Академии Наук СССР.

В СССР не принято было придавать значение интимной жизни граждан страны — строитель коммунизма, по логике партийных руководителей, должен был думать о Родине, а не о каких-то там глупостях и удовлетворении «низменных инстинктов». Правда, когда у них самих или у кого-то из иных «непростых» граждан вдруг возникали проблемы и некий совершенно некоммунистический орган тела переставал выполнять свои функции, отношение к проблеме менялось. Калнберз помог решить деликатные проблемы многим, от известных артистов и партийных деятелей до руководителя службы безопасности Фиделя Кастро

Потому что мог. Потому что, несмотря на отсутствие поддержки со стороны руководства, разработал методику фаллопротезирования, которую взяли на вооружение многие страны мира и которая долгое время успешно применялась в самых разных случаях, от нарушений потенции до утраты всего органа.

Но говорить о таком было не принято, и эта сфера деятельности врача оставалась практически неизвестной в стране развитого социализма. Калнберз был известен как выдающийся травматолог и ортопед, специалист высочайшего уровня в области спортивной травматологии.

Тем не менее, именно к нему в 1968 году пришла со своей проблемой эффектная женщина Инна, которая больше не хотела оставаться женщиной. Настолько не хотела, что готова была умереть, только бы не находиться в ненавистном женском теле.

Виктору Константиновичу было нелегко решиться на операцию, но после долгой подготовки, обследований и сомнений врач приступил к исправлению ошибки природы. После серии операций, каждая из которых была по-своему уникальна, Инна превратилась в Иннокентия, целиком и полностью.

Произошло это в 1972 году, в Советском Союзе. И в этом СССР оказался «впереди планеты всей».

Факт!

Инна-Иннокентий стал первым пациентом, который полностью сменил пол. Подобные операции проводились и ранее, но дело ограничивалось только изменением внешних половых признаков. Человек становился гермафродитом, обладателем признаков обоих полов. Инна же стала Иннокентием от макушки до пяток, внутри и снаружи: у нее были удалены женские репродуктивные органы полностью.

Иннокентий был дважды женат, и ни его супруги, ни знакомые, ни врачи, к которым приходилось обращаться бывшей женщине, не догадывались ни о чем. Множество шрамов и некоторые деликатные особенности тела Иннокентий объяснял автоаварией, и никому не приходило в голову усомниться в его словах.

Операция по смене пола: каприз или насущная необходимость

Когда до руководства Минздрава дошла информация о том, что совершил Виктор Калнберз, у него начались крупные неприятности. Врача обвинили в проведении «калечащей операции» — как же, ведь у здоровой женщины без необходимости были удалены здоровые женские органы! И вообще, изменение пола, данного природой — это не подобает советскому человеку, строителю коммунизма. Этими нелепостями пускай на загнивающем Западе с его капитализмом балуются. Нечего потакать распущенности нравов. Как писал после победы Октябрьской революции один известный врач, гражданин страны Советов — «революционный пролетарий не должен иметь ненужных половых желаний».

Так что за причины толкают человека пойти на непростую операцию — капризы или реальная необходимость? Почему советский врач, человек достаточно консервативных взглядов, согласился помочь первому советскому трансгендеру? Кто они вообще такие — трансгендеры? Не они ли выходят на ЛГБТ-марши, пробуя на прочность толерантность добропорядочных граждан?

Интересно, что сам Виктор Константинович, как человек старой закалки, вовсе не приветствует распространяющейся по Европе идеи гендерного разнообразия. Гомосексуальность он считает патологией, потакать которой не следует. Но истинные трансгендеры — другое дело.

Природа иногда ошибается, и тело человека не соответствует его сущности. Мужчина, с мужским характером и желаниями, оказывается заключенным в женское тело, или женщина волей природы вынуждена жить в мужском теле. Это вызывает сильнейший диссонанс, способный довести человека до самоубийства. Трансгендер ненавидит свое тело, не соответствующее личности, мироощущению. Сущность мужчины не может смириться с наличием женского в своем теле, он ощущает чуждыми и женскую грудь, и наличие вагины, и, того хуже, менструального цикла. Женщину, оказавшуюся в мужском теле, раздражает наличие пениса, волосатость и прочие атрибуты мужественности.

Транссексуалы хотят изменить свое тело, чтобы оно соответствовало сущности.

Гомосексуалы чувствуют иначе. Их устраивает их пол и имеющееся тело, они не хотят его менять. Мужчину-гея устраивает то, что он мужчина, просто в качестве объекта полового интереса он предпочитает не женщин, а других мужчин, в которых тоже любит их мужественность. Женщину-лесбиянку тоже вполне устраивает то, что она женщина, с красивой грудью, женственными формами и вагиной. Ей не хочется обзавестись пенисом, чтобы вступать в отношения с другими женщинами — хватит и тех органов, которые есть в наличии. У гомосексуалов дело заключается в иных половых предпочтениях, они могут быть в несогласии с социумом, но тело им менять незачем.

По словам Калнберза, транссексуализм — это патология развития, приводящая человека к страданиям. А значит, врач должен помочь, что он и делал в своей практике.

Но, по мнению Виктора Константиновича, относиться к операциям по смене пола следует максимально ответственно и серьезно. Перед первой операцией Инна-Иннокентий долгое время проходила всестороннее обследование, ее пробовали «вылечить» курсами гормональной терапии, сеансами психотерапии и гипноза. И только потом консилиум принял решение о целесообразности проведения операции, как единственного способа помочь пациентке. Легкость, с которой совершается в наши дни изменение пола, врач считает недопустимой.

Факт!

В большинстве стран для смены пола необходимо получить заключение психиатра о наличии гендерной дисфории, в некоторых государствах требуется подтвердить готовность к стерилизации и расторгнуть брак, если он есть.

Изменение внешности трансгендеров, решивших сменить пол, происходит в основном за счет проведения гормонотерапии. Хирургические операции производят для удаления органов нежелательного пола и формирования тех, которые соответствуют желательному. В прошлом веке для совершения трансгендерного перехода требовалось множество операций и несколько лет лечения. Сегодня развитие микрохирургии позволяет «перекроить» все за одну операцию, но гормонотерапия в течение нескольких месяцев все равно требуется. Дешевле всего стоит хирургическая операция по смене пола в Сербии — всего около 3 тысяч евро. В Таиланде — около 9 тысяч, в США — от 8 до 30 тысяч долларов. Врачи Великобритании проводят такие операции за 18-20 тысяч долларов. В России подобная операция стоит больше миллиона рублей. Далеко не все трансгендеры решаются на хирургическую операцию. Многим из них достаточно того, чтобы их считали теми, кем они сами себя ощущают, вне зависимости от половых признаков их тела. Другим просто не хватает денег на все медицинские процедуры, а некоторые просто не имеют возможности обратиться к достаточно квалифицированному врачу. В новом теле: самые известные трансгендеры

Далеко не все, прошедшие через операцию по смене пола, стремятся к безвестности, как сделал пациент Калнберза Иннокентий. Виктор Константинович не знал даже нового имени своего пациента, его адреса или телефона. Иннокентий изредка звонил врачу, чтобы рассказать о своей вполне сложившейся жизни, и всю жизнь предпочитал оставаться незамеченным.

Другие трансгендеры относятся иначе к информации о своей новой жизни в измененном теле. Более того — некоторые неплохо зарабатывают на своей истории, и уж точно не стремятся скрывать достаточно деликатные факты своей биографии.

Например, отчим широко известной Ким Кардашьян , бывший олимпиец Брюс Дженнер , после превращения в Кейтлин Дженнер стал зарабатывать гораздо больше денег, участвуя в различных шоу и давая интервью. Интересно, что, будучи мужчиной, Брюс-Кейтлин был трижды женат, и неоднократно успел стать отцом, а в новой ипостаси все равно предпочитает женщин. Хотя подруга Брюса-Кейтлин, актриса Кандис Кейн тоже не всегда была женщиной. В начале жизни она, как и Брюс, была мальчиком и носила имя Брендан. Все сложно у Брюса. Простите, у Кейтлин.

Топ-модель Андрей Пежич, начинавший как мужчина, стал еще более востребованным на подиумах в качестве женщины.

А вот его последователю, украинскому трансгендеру Борису Апрелю повезло меньше. После довольно яркого участия в шоу «Голос Украины» эпатажный юноша исчез на несколько лет, чтобы появиться вновь — уже девушкой, по имени Зианджа. Пока смена пола карьере не помогла, не смотря на одаренность Бориса-Зианджи.

Гораздо успешнее сложилась карьера Даны Интернешнл, израильской певицы, победительницы Евровидения в 1997 году. Дана родилась мальчиком Аароном, но стала счастливой и успешной только после превращения в женщину.

Одним из самых знаменитых трансгендеров является дочка певицы и актрисы Шер, которая стала сыном. История этого превращения рассказана в фильме «Стать Чезом», где Чез Боно сыграл самого себя.

А кому может прийти в голову, что знойная португальская красотка, телезвезда Надя Альмейда, в детстве была мальчиком Хорхе, страдавшим от того, что у него вместо вагины в паху болтается какой-то дурацкий отросток?

Сплетни

Старшее поколение помнит невероятный голос Аманды Лир , певицы, актрисы и художницы, подруги Сальвадора Дали. Существует версия, отвергаемая, правда, самой Амандой, что в детстве она была мальчиком, и носила имя Алан Тепп. И именно это привлекало к ней и завораживало эпатажного Дали — идеальное соединение в одном человеке мужского и женского начал. Молва утверждает, что именно Дали и оплатил операцию по смене пола Аманды-Алана, а провел ее доктор Борроу.

А вот братья Ларри и Энди Вачовски, режиссеры культовой «Матрицы» и «V значит вендетта», стали сестрами Лили и Ланой. Первым этот путь прошел Ларри, став постепенно Ланой. Энди превратился в Лили значительно позднее, и после операции не сразу приспособился к своему новому состоянию. Но теперь обе сестры вполне довольны жизнью и своими телами. Теперь все как надо. Перезагрузка прошла успешно. Правда, Ларри-Лана и в новом теле предпочитает в качестве половых партнеров женщин.

Комментарий экспертаДжейсон Гарретт, психотерапевт

Каждый человек имеет право на счастье. Иногда для этого ему требуется измениться физически и признать, что тело не соответствует личности, одушевляющей его. В других случаях бывает достаточно принять себя таким, как есть — мужчиной в теле женщины или наоборот.

Не всегда это получается сделать без помощи специалиста. Еще чаще проблемы возникают в социуме, не готовом принимать трансгендеров с их отличиями и особенностями. Людям трудно бывает смириться, что их знакомый или родственник из Джона вдруг превращается в Дженни, или из Мэри — в Марио. И свою неспособность принимать мир таким, каков он есть, многие обращают против своих ближних, причиняя им боль непониманием и неприятием.

Я уверен, что смена пола — очень серьезный шаг, особенно когда происходит полное превращение, связанное с удалением всех признаков прежнего пола. Думаю, что человек обязательно должен проходить обследование у психиатра, эндокринолога, психотерапевта и других специалистов. Уверен, что решение не должно быть спонтанным — должно быть время на обдумывание всех возможных последствий.

Но если человек решился на этот шаг, мой долг — помочь ему справиться с теми проблемами, которые непременно свалятся на его голову, едва только он отойдет от наркоза. Потому что это очень важно — обрести гармонию с собой, своим телом и окружающим миром.

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