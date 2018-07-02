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Всемирно известный путешественник капитан Николай Литау впервые прошёл на яхте под Новым мостом Твери
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Всемирно известный путешественник капитан Николай Литау впервые прошёл на яхте под Новым мостом Твери 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Вот так уж случилось, что капитан легендарной яхты «Апостол Андрей», которую мы считаем по праву тверской (строительство судна велось на вагонзаводе и закончилось в 1996 году), Николай Литау, который совершил три кругосветных путешествия и многочисленные походы-экспедиции в Арктику, ни разу не ходил под парусом по Волге в Твери в акватории между мостами. И вот сегодня такой маленький, но, на наш взгляд значительный эпизод свершился.
Об этом ТИА сообщил тверской фотограф Павел Осадчик, на чьей яхте «Тортуга» и состоялась эта прогулка двух капитанов. Правда, за штурвалом был сам хозяин, а Николай Андреевич отдыхал, наслаждаясь хорошим деньком и видами города. Сегодня же он уехал из Твери, куда приезжал по делам.
А тем временем «Апостол» стоит в Санкт-Петербурге и ждёт своего часа. Ведь в 2020 году мы будем отмечать 200-летие со дня открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым, поэтому велика вероятность, что яхта снова отправится покорять Русский Север. По крайней мере, есть такие планы и мечты. А значит, надо искать финансы и готовить судно к походу уже в следующем году.
Фото Павла Осадчика.
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