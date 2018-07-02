Всемирно известный путешественник капитан Николай Литау впервые прошёл на яхте под Новым мостом Твери 

Вот так уж случилось, что капитан легендарной яхты «Апостол Андрей», которую мы считаем по праву тверской (строительство судна велось на вагонзаводе и закончилось в 1996 году), Николай Литау, который совершил три кругосветных путешествия и многочисленные походы-экспедиции в Арктику, ни разу не ходил под парусом по Волге в Твери в акватории между мостами. И вот сегодня такой маленький, но, на наш взгляд значительный эпизод свершился.
Об этом ТИА сообщил тверской фотограф Павел Осадчик, на чьей яхте «Тортуга» и состоялась эта прогулка двух капитанов. Правда, за штурвалом был сам хозяин, а Николай Андреевич отдыхал, наслаждаясь хорошим деньком и видами города. Сегодня же он уехал из Твери, куда приезжал по делам.
А тем временем «Апостол» стоит в Санкт-Петербурге и ждёт своего часа. Ведь в 2020 году мы будем отмечать 200-летие со дня открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым, поэтому велика вероятность, что яхта снова отправится покорять Русский Север. По крайней мере, есть такие планы и мечты. А значит, надо искать финансы и готовить судно к походу уже в следующем году.
Фото Павла Осадчика.