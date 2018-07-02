Клептоманка и наркоманка: как живёт Линдси Лохан

Линдси Лохан , одной из самых скандальных персон американского шоу-бизнеса, исполнилось 32 года. За употребление наркотиков её сажали в тюрьму, шесть раз лечили. У неё развилась клептомания, за кражу драгоценностей Линдси приговорили к испытательному сроку. Но теперь всё будет иначе, уверена Лохан!

По случаю своего дня рождения она пообещала в корне изменить свою жизнь. В откровенном интервью изданию The New York Times Линдси призвала не осуждать её за разгульный образ жизни, который она вела в прошлом. Также она заверила читателей, что все её выходки остались в прошлом.

Являются ли правдой её слова — покажет время.