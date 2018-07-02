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«Русский Кен» рассказал об интимной операции
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«Русский Кен» рассказал об интимной операции 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Егор Холявин продолжает стремиться к идеалу, пытаясь одновременно завоевать титул первого русского Кена.
Мужчина признался своим поклонникам, что не так давно сделал операцию по увеличению мужского достоинства.
Как утверждает бывший участник «Дом-2», результатом он доволен, но привыкнуть к изменениям пока не может.
«Увеличить — увеличили, а инструкцию, как пользоваться, не дали» пишет в своем микроблоке мужчина. Холявин продолжает обрабатывать прооперированное место и испытывает дискомфорт после физической близости, но такие трудности Егор считает временными и незначительными.
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