«Русский Кен» рассказал об интимной операции

Егор Холявин продолжает стремиться к идеалу, пытаясь одновременно завоевать титул первого русского Кена.

Мужчина признался своим поклонникам, что не так давно сделал операцию по увеличению мужского достоинства.

Как утверждает бывший участник «Дом-2», результатом он доволен, но привыкнуть к изменениям пока не может.

«Увеличить — увеличили, а инструкцию, как пользоваться, не дали» пишет в своем микроблоке мужчина. Холявин продолжает обрабатывать прооперированное место и испытывает дискомфорт после физической близости, но такие трудности Егор считает временными и незначительными.