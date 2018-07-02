Старшее поколение жителей района приступило к освоению цифровых устройств

Занятие кружка «Информационные технологии» состоялось в филиале «Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники».

Кружок «Информационные технологии» организован в рамках проекта «Московское долголетие». Руководитель данного кружка Мария Прасолова помогла москвичам старше пятидесяти лет разобраться в самых распространенных видах мобильных и стационарных информационных устройств. Педагог разъяснила пенсионерам основные принципы использования цифровых устройств. После некрупной лекционной части Мария ответила на вопросы слушателей.

Желающие участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях для лиц старше 50 лет могут обращаться со своими вопросами по телефону: +7 (495) 366-31-30.

Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».