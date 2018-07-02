Ещё
Старшее поколение жителей района приступило к освоению цифровых устройств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старшее поколение жителей района приступило к освоению цифровых устройств 

Управа района Соколиная гора 55 минут назад
Занятие кружка «Информационные технологии» состоялось в филиале «Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники».
Кружок «Информационные технологии» организован в рамках проекта «Московское долголетие». Руководитель данного кружка Мария Прасолова помогла москвичам старше пятидесяти лет разобраться в самых распространенных видах мобильных и стационарных информационных устройств. Педагог разъяснила пенсионерам основные принципы использования цифровых устройств. После некрупной лекционной части Мария ответила на вопросы слушателей.
Желающие участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях для лиц старше 50 лет могут обращаться со своими вопросами по телефону: +7 (495) 366-31-30.
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Врачи детской поликлиники провели День открытых дверей для юных пациентов В храме на Гаражной улице прошел праздник Соколята стали участниками фантазийных соревнований в детской библиотеке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини47
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение