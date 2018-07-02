Неожиданно: кому Ариана Гранде посвятила новое тату?

Ариана Гранде (25) и Пит Дэвидсон (24) вместе всего два месяца, но пара уже успела обручиться. Молодожены проводят все время вместе и не расстаются ни на минуту. На днях в Сети появились фото с очередной совместной прогулки по Нью-Йорку. И внимательные поклонники заметили, что на ноге у девушки красуется новое тату — цифры 8418. Как оказалось, это номер пожарного значка, который носил покойный отец Пита, погибший во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

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Напомним, что спустя всего месяц после начала отношений Пит посвятил своей возлюбленной две татуировки — инициалы AG на правой руке и кроличью маску на шее, которая напоминает аксессуар Арианы на обложке ее альбома «Dangerous Woman».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-komu-ariana-grande-posvyatila-novoe-tatu/