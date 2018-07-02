Ещё
Он носит с собой билеты на всю семью: мексиканец похоронил жену и детей и все-таки прилетел на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Он носит с собой билеты на всю семью: мексиканец похоронил жену и детей и все-таки прилетел на ЧМ 

Bigpicture.ru 53 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Эта история потрясает своей трагичностью и самообладанием главного героя. Мексиканец Хильберто Мартинес прилетел в Россию на чемпионат мира по футболу без любимой жены Вероники, 8-летнего сынишки Диего и 6-летней дочки Мии. Все они погибли два месяца назад — разбились в страшной автокатастрофе. Сломленный горем Хильберто и не вспоминал о билетах на самолет и проходках на матчи ЧМ, он оплакивал своих любимых и даже не собирался ни в какую Россию. Пока ему не позвонил вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа. Каким образом он узнал о трагедии, неизвестно, но по телефону он фактически умолял вдовца, потерявшего жену и детей, поехать на чемпионат — во имя всей семьи, во имя «ангелов, которыми они станут».
«В разговоре он сказал мне, что мой сын будет ангелом, который заставит меня летать, — поделился с globo.com Хильберто Мартинес. — И тогда я подумал, что это было послание сына Диего для меня: «Папа, ты должен поехать и пережить это»».
И Хильермо, собрав все силы в кулак, поехал. С собой он взял футболки, которые должны были надеть его ребятишки и любовь всей его жизни Вероника. А на первый матч сборной Мексики со сборной Южной Кореи надел не только свой пропуск, но и всех остальных. В тот день мексиканца пригласили выйти на поле — многие из мексиканских болельщиков и абсолютно все футболисты были в курсе его трагедии.
«Мой сын Диего всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, — снова цитирует globo.com Хильберто Мартинеса. — И в этот день он сыграл. Я взял его майку, его значок и мяч, которым он бы сыграл за Мексику. В этот день он играл».
По словам Хильермо, его сын болел за «Барселону», а именно за Месси и Неймара. Маленький Диего мечтал встретиться со своими кумирами, но не успел. Узнав об этой истории, Неймар записал обращение для Хильермо Мартинеса. В нем он как мог старался поддержать отца погибшего Диего.
«Я даже представить не могу, что ты пережил в последние два месяца, — сказал Неймар. — Но ты приехал на чемпионат ради своей семьи и ради вашей общей мечты. Я продолжу играть в футбол ради твоего сына, ради своего сына и ради всех семей, которые любят футбол».
Хильермо признается, что его дочка Миа мечтала стать балериной, а жена Вероника очень интересовалась Россией — культурой и искусством, изучала музеи. Со слезами на глазах мужчина говорит, что его девочкам здесь бы очень понравилось.
Отметим, что Хильермо Мартинес намерен вернуться домой после матча сборной Бразилии и сборной Мексики. На момент подготовки этого материала уже был известен счет поединка — 2:0. Мексиканская команда, как и их самый преданный болельщик Хильермо Мартинес, отправляется на родину. И эта история, вне всякого сомнения, отзывается в наших сердцах самым трогательным и самым печальным воспоминанием, которое останется после ЧМ-2018.
Bigpicture.ru: последние новости
Групповые свидания, оплата счетов, секс в мотелях и другие особенности отношений в Южной Корее 5 дельных советов о том, как спастись от жары Мужчины ответили на флешмоб про парней-жмотов и рассказали про девушек-попрошаек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини47
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение