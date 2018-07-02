Он носит с собой билеты на всю семью: мексиканец похоронил жену и детей и все-таки прилетел на ЧМ

Эта история потрясает своей трагичностью и самообладанием главного героя. Мексиканец Хильберто Мартинес прилетел в Россию на чемпионат мира по футболу без любимой жены Вероники, 8-летнего сынишки Диего и 6-летней дочки Мии. Все они погибли два месяца назад — разбились в страшной автокатастрофе. Сломленный горем Хильберто и не вспоминал о билетах на самолет и проходках на матчи ЧМ, он оплакивал своих любимых и даже не собирался ни в какую Россию. Пока ему не позвонил вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа. Каким образом он узнал о трагедии, неизвестно, но по телефону он фактически умолял вдовца, потерявшего жену и детей, поехать на чемпионат — во имя всей семьи, во имя «ангелов, которыми они станут».

«В разговоре он сказал мне, что мой сын будет ангелом, который заставит меня летать, — поделился с globo.com Хильберто Мартинес. — И тогда я подумал, что это было послание сына Диего для меня: «Папа, ты должен поехать и пережить это»».

И Хильермо, собрав все силы в кулак, поехал. С собой он взял футболки, которые должны были надеть его ребятишки и любовь всей его жизни Вероника. А на первый матч сборной Мексики со сборной Южной Кореи надел не только свой пропуск, но и всех остальных. В тот день мексиканца пригласили выйти на поле — многие из мексиканских болельщиков и абсолютно все футболисты были в курсе его трагедии.

«Мой сын Диего всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, — снова цитирует globo.com Хильберто Мартинеса. — И в этот день он сыграл. Я взял его майку, его значок и мяч, которым он бы сыграл за Мексику. В этот день он играл».

По словам Хильермо, его сын болел за «Барселону», а именно за Месси и Неймара. Маленький Диего мечтал встретиться со своими кумирами, но не успел. Узнав об этой истории, Неймар записал обращение для Хильермо Мартинеса. В нем он как мог старался поддержать отца погибшего Диего.

«Я даже представить не могу, что ты пережил в последние два месяца, — сказал Неймар. — Но ты приехал на чемпионат ради своей семьи и ради вашей общей мечты. Я продолжу играть в футбол ради твоего сына, ради своего сына и ради всех семей, которые любят футбол».

Хильермо признается, что его дочка Миа мечтала стать балериной, а жена Вероника очень интересовалась Россией — культурой и искусством, изучала музеи. Со слезами на глазах мужчина говорит, что его девочкам здесь бы очень понравилось.

Отметим, что Хильермо Мартинес намерен вернуться домой после матча сборной Бразилии и сборной Мексики. На момент подготовки этого материала уже был известен счет поединка — 2:0. Мексиканская команда, как и их самый преданный болельщик Хильермо Мартинес, отправляется на родину. И эта история, вне всякого сомнения, отзывается в наших сердцах самым трогательным и самым печальным воспоминанием, которое останется после ЧМ-2018.