Ещё
18 жутковатых фотографий, на которых непонятно что происходит
Далее:
Читайте также:
Ещё

18 жутковатых фотографий, на которых непонятно что происходит 

Ридус 53 минуты назад
Фото: Ридус
Говорят, что чудеса в мире существуют только благодаря людям, которые плохо изучали физику и не могут объяснить происходящее с научной точки зрения. Как бы там ни было, мы регулярно встречаемся с чем-то нам непонятным, тревожным и даже пугающим. Собрали для вас 18 странных фотографий, на которых чёрт знает, что происходит. Но чем больше на них смотришь, тем больше страха они вызывают.
1. Увидишь такую машину на улице, потом кошмары будут сниться 2. «Вышла утром из подъезда и чуть не лишилась рассудка» 3. Красная тонировка в автомобиле превращает мир в постапокалиптическую вселенную 4. «В нашем доме есть подвал, которые не открывается. Однажды я протиснул в щёлку телефон и снял… вот это» 5. Внезапно 6. Странная фантазия скульптора 7. Как правильно прятать куклу, чтобы все боялись 8. Ископаемое или лицехват из «Чужого»? 9. Это просто брррр 10. Маляры-убийцы? 11. Жуткий плюшевый слон 12. «Это не клоун-убийца, это мой кузен объелся конфет на Хэллоуин» 13. А это просто женщина в метро с головой куклы в пакетике 14. «Убирался под диваном, поседел раньше времени» 15. Жуткое доброе утро с помойки 16. «Когда даже манекены в магазине советуют бежать от него подальше» 17. «Довольно неприятно встретить во дворе кучу личинок непонятных тварей» 18. И снова «Дратути»
Ридус: последние новости
Врачи два часа игнорировали истекающую кровью роженицу. Женщина скончалась Снова о сексе русских девушек с иностранными болельщиками «Нунчак из багета»: клиент «Дикси» попросил книгу жалоб и был избит батоном
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини47
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение