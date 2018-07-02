18 жутковатых фотографий, на которых непонятно что происходит

Говорят, что чудеса в мире существуют только благодаря людям, которые плохо изучали физику и не могут объяснить происходящее с научной точки зрения. Как бы там ни было, мы регулярно встречаемся с чем-то нам непонятным, тревожным и даже пугающим. Собрали для вас 18 странных фотографий, на которых чёрт знает, что происходит. Но чем больше на них смотришь, тем больше страха они вызывают.

1. Увидишь такую машину на улице, потом кошмары будут сниться 2. «Вышла утром из подъезда и чуть не лишилась рассудка» 3. Красная тонировка в автомобиле превращает мир в постапокалиптическую вселенную 4. «В нашем доме есть подвал, которые не открывается. Однажды я протиснул в щёлку телефон и снял… вот это» 5. Внезапно 6. Странная фантазия скульптора 7. Как правильно прятать куклу, чтобы все боялись 8. Ископаемое или лицехват из «Чужого»? 9. Это просто брррр 10. Маляры-убийцы? 11. Жуткий плюшевый слон 12. «Это не клоун-убийца, это мой кузен объелся конфет на Хэллоуин» 13. А это просто женщина в метро с головой куклы в пакетике 14. «Убирался под диваном, поседел раньше времени» 15. Жуткое доброе утро с помойки 16. «Когда даже манекены в магазине советуют бежать от него подальше» 17. «Довольно неприятно встретить во дворе кучу личинок непонятных тварей» 18. И снова «Дратути»