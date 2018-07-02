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Самые удивительные уголки земного шара
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Самые удивительные уголки земного шара 

Sputnik Абхазия 51 минуту назад
Фото: Sputnik Абхазия
За миллионы лет природа создала на Земле множество уникальных пейзажей, ради встречи с которыми стоит отправиться на край света.
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