Сериал недели: ностальгируем по 90-ым и смотрим «Мелроуз Плейс»

В 1992 году на американском телевидении стартовал сериал «Мелроуз Плей». Словосочетание «автор идеи Даррен Стар » для многих телезрителей и тогда, и сейчас, является пробой качества. Ведь до того, как заняться судьбой обитателей дома на Мелроуз Плейс, Даррен Стар придумал культовый молодежный сериал «Беверли Хиллс, 90210», а сразу после — полюбившийся нескольким поколениям женщин «Секс в большом городе».

Продюсером этого шоу выступил Аарон Спеллинг — на его счету более 70 сериалов: среди них и «Беверли Хиллс, 90210», одну из главных ролей в котором исполнила его дочь Тори Спеллинг, и успешный мистический сериал «Зачарованные».

Вместе Даррен Стар и Аарон Спеллинг придумали дом на восемь квартир с бассейном во дворе — и самых разных людей, которые населяли этот дом в течение восьми сезонов. Они влюблялись, сходились, ссорились, мирились, женились и снова расставались.

На первых порах в доме 4616 появляются «старые друзья» — герои сериала «Беверли Хиллс, 90210»: например, в самом начале первого сезона Джейк успевает заставить страдать Келли Тэйлор ( Дженни Гарт ). Подобные пересечения в сюжетах определенно добавили сериалу популярности, и все же авторы решили, что для действительно хороших рейтингов нужно кое-что еще.

Крутой поворот в сюжете наступает с появлением в сериале Хизер Локлир — ее героиня, коварная и амбициозная Аманда, работала арт-директором в том же рекламном агентстве, что и Эллисон, и позже стала ее начальницей, а так же соперницей в борьбе за сердце Билли. Аманда стала воплощением самой идеи сериала — этот персонаж, пожалуй, сплел больше всего интриг и разрушил больше всего союзов за все экранное время. Идущая по головам в карьере и разбивающая сердца стервозная блондинка Аманда окончательно закрепила успех шоу и подарила ему высокие рейтинги на американском телевидении.

По количеству разбитых сердец с ней может сравнится разве что изначально положительный герой, врач Майкл Манчини, который продержался в сериале все семь сезонов и за это время успел сменить семерых жен. Скандальную славу обрела и циничная Брук Армстронг, жена Билли, в роли которой дебютировала на телевидении актриса Кристин Дэвис, позже полюбившаяся многим по роли Шарлотты в сериале «Секс в большом городе». Целых пять лет сценаристы выстраивали невероятные повороты сюжета вокруг персонажа Кимберли Шоу ( Марсия Кросс ), коллеги Майкл Манчини, с которой он изменил первой жене в самом начале сериала. Она погибала и воскресала, находилась в коме, страдала психозом, мстила и строила козни всем героям сериала, пока наконец не умерла от неизлечимого заболевания. На фоне нескончаемых, сложно переплетенных любовных линий в сериале «Мелроуз Плейс „происходили акты насилия, предательство и убийства, герои страдали от депрессии, попадали в автокатастрофы, слепли как от любви, так и в буквальном смысле, вешались и стрелялись. Ради высоких рейтингов сценаристы и продюсеры постоянно балансировали на грани мелодрамы и шокирующих, нереалистичных сюжетных поворотов, прежде чем сериал не потерял свою актуальность вместе со своей эпохой в конце девяностых.

Аманда (Хизер Локлир)

Майкл Манчини (Томас Калабро)

Кимберли Шоу (Марсия Кросс)

Кимберли Шоу (Марсия Кросс)

Билли (Эндрю Шу) и Брук (Кристин Дэвис)

Кимберли Шоу (Марсия Кросс)

Эллисон (Кортни Торн-Смит)