Сериал недели: ностальгируем по 90-ым и смотрим «Мелроуз Плейс» 

В 1992 году на американском телевидении стартовал сериал «Мелроуз Плей». Словосочетание «автор идеи Даррен Стар» для многих телезрителей и тогда, и сейчас, является пробой качества. Ведь до того, как заняться судьбой обитателей дома на Мелроуз Плейс, Даррен Стар придумал культовый молодежный сериал «Беверли Хиллс, 90210», а сразу после — полюбившийся нескольким поколениям женщин «Секс в большом городе».
Продюсером этого шоу выступил Аарон Спеллинг — на его счету более 70 сериалов: среди них и «Беверли Хиллс, 90210», одну из главных ролей в котором исполнила его дочь Тори Спеллинг, и успешный мистический сериал «Зачарованные».
Вместе Даррен Стар и Аарон Спеллинг придумали дом на восемь квартир с бассейном во дворе — и самых разных людей, которые населяли этот дом в течение восьми сезонов. Они влюблялись, сходились, ссорились, мирились, женились и снова расставались.
Сериал начинается с неудачи: сотрудница рекламного агентства Эллисон (Кортни Торн-Смит) остается в квартире одна, ее соседка сбегает под покровом ночи, вынуждая Эллисон искать новую или платить арендную плану самостоятельно. В результате Эллисон делит квартиру вместе с начинающим писателем Билли (Эндрю Шу), и по закону жанра вскоре у них завязывается роман. По соседству с ними живет супружеская пара, врач Майкл Манчини (Томас Калабро) и его жена Джейн (Джози Биссетт), с которой Майкл расстается уже в конце первого сезона. Кроме них дом на Мелроуз Плейс населяют танцовщица Ронда (Ванесса А. Уильямс), начинающая актриса, подрабатывающая официанткой Сэнди (Эми Локейн), безработный ловелас и плохой парень на мотоцикле Джейк (Грант Шоу), а так же студент Мэтт Филдинг (Даг Сэвант), один из первых героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией на телевидении.
На первых порах в доме 4616 появляются «старые друзья» — герои сериала «Беверли Хиллс, 90210»: например, в самом начале первого сезона Джейк успевает заставить страдать Келли Тэйлор (Дженни Гарт). Подобные пересечения в сюжетах определенно добавили сериалу популярности, и все же авторы решили, что для действительно хороших рейтингов нужно кое-что еще.
Крутой поворот в сюжете наступает с появлением в сериале Хизер Локлир — ее героиня, коварная и амбициозная Аманда, работала арт-директором в том же рекламном агентстве, что и Эллисон, и позже стала ее начальницей, а так же соперницей в борьбе за сердце Билли. Аманда стала воплощением самой идеи сериала — этот персонаж, пожалуй, сплел больше всего интриг и разрушил больше всего союзов за все экранное время. Идущая по головам в карьере и разбивающая сердца стервозная блондинка Аманда окончательно закрепила успех шоу и подарила ему высокие рейтинги на американском телевидении.
По количеству разбитых сердец с ней может сравнится разве что изначально положительный герой, врач Майкл Манчини, который продержался в сериале все семь сезонов и за это время успел сменить семерых жен. Скандальную славу обрела и циничная Брук Армстронг, жена Билли, в роли которой дебютировала на телевидении актриса Кристин Дэвис, позже полюбившаяся многим по роли Шарлотты в сериале «Секс в большом городе». Целых пять лет сценаристы выстраивали невероятные повороты сюжета вокруг персонажа Кимберли Шоу (Марсия Кросс), коллеги Майкл Манчини, с которой он изменил первой жене в самом начале сериала. Она погибала и воскресала, находилась в коме, страдала психозом, мстила и строила козни всем героям сериала, пока наконец не умерла от неизлечимого заболевания. На фоне нескончаемых, сложно переплетенных любовных линий в сериале «Мелроуз Плейс „происходили акты насилия, предательство и убийства, герои страдали от депрессии, попадали в автокатастрофы, слепли как от любви, так и в буквальном смысле, вешались и стрелялись. Ради высоких рейтингов сценаристы и продюсеры постоянно балансировали на грани мелодрамы и шокирующих, нереалистичных сюжетных поворотов, прежде чем сериал не потерял свою актуальность вместе со своей эпохой в конце девяностых.
Аманда (Хизер Локлир)
Майкл Манчини (Томас Калабро)
Кимберли Шоу (Марсия Кросс)
Кимберли Шоу (Марсия Кросс)
Билли (Эндрю Шу) и Брук (Кристин Дэвис)
Кимберли Шоу (Марсия Кросс)
Эллисон (Кортни Торн-Смит)