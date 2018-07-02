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Юлия Ковальчук снялась в романтической фотосессии с супругом
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Юлия Ковальчук снялась в романтической фотосессии с супругом 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Ковальчук уже восемь лет состоит в отношениях с Алексем Чумаковым. Однако свадьбу они сыграли только в 2013 году. Супруги казались идеальной парой. Особенно после того, как в прошлом году у них родилась дочь Амелия. Все же недавно певица призналась, что, как и у многие пары, она с мужем переживала кризис в отношениях. По ее словам, это только укрепило их брак.
Словно в доказательство, сегодня Юлия опубликовала трогательное фото. В кадре она позирует с Алексеем на природе. В тот момент у артистки были закрыты глаза, а супруг смотрел на нее, прильнув к ее лбу. «Главное, что здесь и сейчас — мы вместе…», — написала Ковальчук. По всей видимости, пара приняла участие в романтической фотосессии. Поклонники восхитились снимком супругов.
«Он смотрит, она чувствует — так и должно быть», «Молодцы, счастье, что нашли друг друга… вместе вы еще лучше», «Какое трогательное фото…», — прокомментировали пост подписчики. Недавно Юлия и Алексей выпустили новую совместную песню «Включи во мне свет». При этом они успевают не только работать, но и отдыхать, заботиться о подрастающей дочери и путешествовать.
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