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Неймар: «Слова Осорио — это жалобы проигравшего»
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Неймар: «Слова Осорио — это жалобы проигравшего» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Критика и обвинения в симуляции не беспокоят нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара. Об этом он заявил журналистам.
"Слова Осорио — это жалобы проигравшего, я не очень обеспокоен критикой, впрочем, как и позитивом в свой адрес. Я не хочу вступать в полемику, потому что некоторые говорят на повышенных тонах. Я здесь, чтобы помогать партнерам побеждать, надеюсь, что смогу играть еще лучше. Я поздравляю команду, мы постоянно улучшаем свою игру", — сказал Неймар.
Он отметил игру голкипера мексиканской сборной Гильермо Очоа. «Он прекрасный вратарь, всем известны его качества», — сказал футболист.
В понедельник бразильские футболисты обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0. Неймар отметился голом и результативной передачей и был назван лучшим игроком встречи. После матча главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио раскритиковал соперника за симуляции и затяжки времени, не назвав кого-то конкретно.
В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Бельгии и Японии.
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