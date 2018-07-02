В Одинцове молодые супруги дают вторую жизнь лисам, которые были заточены на зверофабриках 

Молодая пара из Одинцова спасает лисиц со зверофабрик, где этих животных выращивают на мех. Александр выкупает животных со зверофермы ‐ лечит, воспитывает, дрессирует ‐ а затем отдает в хорошие руки!
Источник фото: телеканал «360»
Лиса, при правильном подходе, вполне себе домашнее животное, нынче модное, но все же очень проблемное.
В семье Огульчанских лисенок Балу прописался несколько месяцев назад. Вместе с ним живут еще один мальчик — Велес и девочка -Леди. Завести дикого, да не одного животного, было идеей Елены, муж ее поддержал.
«Во-первых, людям помогаем обрести ручного адекватного животного, ну и животному избежать участи шубы», — говорит Александр Огульчанский.
Источник фото: телеканал «360»
Животных пара выкупает на звероферме. В среднем одна лиса стоит 15 тысяч рублей. А еще за клетку, переноску, шлейку, рулетку, наполнитель и корм только премиум — нужно отдать не меньше 30 тысяч. Но затраты пугают немногих, к семье обращаются к семье десятки желающих приютить дикого зверя.
«В основном, скажем так, не очень адекватные люди, потому что они не понимают, что с ними нужно гораздо больше времени проводить, чем с собакой или кошкой, это не хомячок», — говорит Елена Огульчанская.
Источник фото: телеканал «360»
Отдают лисиц привитых с клеймом и ветпаспортом, но сначала кандидатам в хозяева устраивают тест «на добрые руки». В такие доверили уже трех животных.
Домашние лисы все популярнее кошек и собак. Тренд задают и соцсети, но воспитать такое животное в десятки раз сложнее — их хитрый нрав и умения надолго обижаться вытерпит не каждый.
Источник фото: телеканал «360»
Эксперты говорят, дикому животному — место в природе. Она никогда не станет ручной, как собака.
«У собак закрепились детские элементы поведения на всю жизнь, и поэтому человеку комфортно с ними, а лисицы на протяжении поколений не отбирались на такое отношение, и поэтому они не могут реализовать весь тот комплекс поведения, который у них есть при жизни с людьми», — объясняет старший научный сотрудник ИПЭЭ им. А. Н Северцова РАН Анна Ячменникова.
Источник фото: телеканал «360»
И Елена, и Александр — в прошлом кинологи, воспитать собаку могут за месяц. А вот лисы— непредсказуемы, потому и интересны. Под них приходится подстраиваться. Чтобы ночью хищник спал — утомляют 5-часовыми прогулками. Чтобы не сбежали — только на шлейке. Говорят, зверям с ними явно лучше, чем быть чьей-то телогрейкой.
Источник фото: телеканал «360»
«Еще бы волка завести — это чисто для себя, ради интереса завести и действительно справиться с ним, я уверен, что мы справимся с ним, и даже с медведем», — делится планами Александр.
Но это — когда переедут в частный дом, а пока пара продолжает воспитывать лис. И настоятельно не рекомендует покупать их тем, у кого есть маленькие дети и кто постоянно занят на работе.