Почему вам не нравится заниматься спортом и что с этим делать

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Движение — такая же потребность организма, как и питание. Природа поощряет стремление не сидеть на месте: уже через несколько минут работы мышц активируется система вознаграждения в мозге, выделяется дофамин. Опыт двигательной активности запрограммирован восприниматься как положительный, мозг отправляет его в «полезные» воспоминания, чтобы при возможности повторять в будущем. Дофамин — положительное подкрепление, которое повышает настроение и усиливает мотивацию заниматься спортом.

Физическая активность стимулирует выделение эндогенных морфинов, тех самых «гормонов счастья». Они нужны не только для того, чтобы срочно поднять вам настроение. Эти вещества выполняют роль обезболивающего, поэтому механизм выброса эндорфинов в ответ на физическую активность эволюционно закреплен; он направлен на выживание.

Некоторые специалисты считают «эндорфиновую» теорию устаревшей и настаивают на том, что физкультура способствует активной выработке серотонина и норадреналина. То есть действует на мозг ровно так же, как антидепрессанты. Приятное отличие лишь в том, что при регулярных занятиях спортом чувствительность рецепторов в нервных клетках к этим нейротрансмиттерам повышается. А значит, жизнь становится приятнее буквально с каждым днем.

Так или иначе, наш организм создан для того, чтобы мы двигались, и это прекрасно. Однако тут явно есть какой-то подвох, иначе фитнес-центры ломились бы от посетителей в любое время года, а не только перед «сезоном купальников», на тротуарах было бы не протолкнуться от радостных бегунов; площадки для воркаута не пустовали бы, а были переполнены улыбающимися людьми всех возрастов; на майские праздники дачники не выезжали бы на шашлыки, а искали бы компаньонов для велопрогулки.

«Я ненавижу спорт. Просто отстаньте от меня», — такие высказывания регулярно приходится слышать от людей разных возрастов и профессий. И это звучит так же удивительно, как если бы человек вдруг сказал: «Ненавижу еду. Да, всю. Я собираюсь не есть до конца жизни».

Впрочем, если вспомнить, что расстройства пищевого поведения — вполне распространенная ситуация, картина постепенно проясняется. Некоторые люди действительно ненавидят еду и себя. К счастью, это поддается лечению.

У нелюбви к спорту тоже всегда есть причина. И ее важно определить.

Причина № 1: низкая выносливость

Умение прыгнуть тысячу раз со скакалкой без передышки, делать берпи как заведенная в течение получаса, гнать на велосипеде два часа подряд — это отчего-то считается нормой для всех. То есть по умолчанию подразумевается, что каждый человек в нынешнюю эпоху ЗОЖ имеет кроссовки для бега и ежедневно использует их по назначению.

Низкая выносливость — это нормально. Можно десятилетиями практиковать йогу, сидеть в продольном и поперечном шпагате, уверенно стоять на руках и при этом иметь очень плохую выносливость. Можно регулярно ходить в тренажерный зал, жать сотку «с грудака» и все равно иметь плохую выносливость. Замечательное умение бегать марафон, несомненно, можно натренировать. Однако будущими марафонцами рождаются не все.

Лучшее, что можно сделать для себя в этой ситуации, — подобрать комфортный темп нагрузок, не учитывая советов продвинутых фитнес-тренеров, которые бормочут что-то об «оптимальной частоте сердечных сокращений для жиросжигания». Если эта самая частота сердечных сокращений ощущается вами как выпрыгивающее из грудной клетки сердце, значит, нужно серьезно сбавить обороты. Возможно, ваша оптимальная нагрузка — обычная пешая прогулка. Возможно, вы вообще плохо переносите бег. И это не значит, что нужно «преодолевать себя» и продолжать бегать, пыхтя и обливаясь потом, на грани сердечного приступа.

Причина № 2: неподходящая экипировка

У неподходящей спортивной формы есть одна особенность. Понимание, что она никуда не годится, приходит только после покупки и тестирования кроссовок для бега за 300 долларов вместо тапочек за 10 «зеленых» или, к примеру, приобретения правильных (мягких, эластичных, пропускающих воздух и сохраняющих тепло разогретых мышц) легинсов для йоги.

Для продажи спортивных товаров используется множество маркетинговых уловок. Однако не стоит впадать в чрезмерную аскезу и отказываться от удобной одежды и спортинвентаря там, где это необходимо. Хороший коврик для йоги тут же улучшает сцепление рук и ног и помогает дольше оставаться в сложных асанах. Специальные носки помогают ногам не уставать слишком быстро во время катания на коньках. Теплые штаны из мембранной ткани — идеальный спутник для прогулок в холодную и дождливую погоду.

Иногда достаточно случайно «пойти на поводу у рекламы» и купить велосипед чуть дороже среднего, чтобы понять, что вы, оказывается, адепт велопрогулок. Вспоминается почтальон Печкин: «Я раньше почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!»

Причина № 3: низкий болевой порог

Иногда спортивные инструкторы воображают, будто все люди одинаковы, а потому начинают «тянуть» тех, кто послабее, до некой воображаемой «нормы». Результат — боль, травмы и разочарование клиента в физической активности. Занятия растяжкой считаются очень полезными для преодоления меланхолии и повышенной чувствительности, потому что при растяжении мышц выделяется большое количество эндогенных морфинов. Однако это не значит, что нужно сидеть на шпагате, пока не потемнеет в глазах от боли.

Низкий болевой порог не выдумка. Нервная система каждого человека имеет индивидуальные особенности. Одна и та же женщина по-разному чувствует боль в зависимости от фазы менструального цикла. Решить проблему низкого болевого порога помогут внимательное, заботливое отношение к себе и поиск такого же чуткого тренера. Нормальная физическая активность не может приносить постоянную боль и дискомфорт. Если такое происходит, нужно пересмотреть программу тренировок.

Причина № 4: скрытые хронические болезни

Возможно, вы сами не понимаете, почему так происходит. Кажется, что просто нет сил ни на что, даже утром трудно встать с постели. Любое движение вызывает отдышку. Или лишний вес становится «тюрьмой», и попытка просто прогуляться провоцирует острую боль в суставах и спине.

Подобные «таинственные» истории иногда указывают на скрытую болезнь. Например, при заболеваниях щитовидной железы часто возникает апатия, снижение настроения, утрата мотивации. Кажется, будто силы покинули навсегда, но помощь эндокринолога и постоянный прием небольшой дозы тиреоидных гормонов буквально «окрыляет» пациента. При гастроэзофагеальном рефлюксе стояние на голове и другие перевернутые асаны превращаются в пытку: возникает тошнота, изжога, а иногда даже рвота.

Поэтому если вы удивительным образом не переносите никакую физическую активность, попробуйте обратиться к врачу. Возможно, от увлеченного катания на сноуборде или головокружительных трюков на велосипеде вас отделяет нехитрая диагностика и простое лечение.

Причина № 5: завышенные требования к себе

Известная проблема перфекциониста: «Я не могу сделать идеально, поэтому не буду делать вовсе». Некоторые категорически отказываются от занятий спортом просто потому, что стойка на руках, «ласточка» на коньках или прыжок в отрицательном шпагате, в точности как его выполняет Сергей Полунин , представляются абсолютно недостижимыми.

Не всем дано достигнуть божественной спортивной формы — такие, как Майя Плисецкая или Рудольф Нуриев , рождаются раз в столетие. Однако это не повод отказываться от занятий спортом. Физическая активность нужна для радости. Не для спортивных свершений, не для фото в инстаграме и не для поддержания определенного веса в течение всей жизни.

Именно радость — эмоция-ключ к мотивации. Она усваивается мозгом в связке с опытом, который эту эмоцию вызвал. И организм будет стараться воспроизводить этот опыт снова и снова. Поэтому именно к радости нужно стремиться при поиске подходящей физической нагрузки. А уж она приведет к росту мышечной массы, улучшению очертаний тела, повышению выносливости и продлению молодости.

Физическая активность повышает качество жизни. И это главная причина, по которой стоит побороться — не с ленью (ведь за тем, что мы считаем ленью, часто скрывается вполне определенная причина), но с обстоятельствами, которые мешают регулярному движению. Двигаться нужно не потому, что так говорит Елена Малышева в своей безумной передаче, и не потому, что без спорта вы поправитесь. Двигаться — так же естественно, как дышать, и движение является простым и доступным способом почувствовать себя счастливым.

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