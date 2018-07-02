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Жена победителя: все, что нужно знать о супруге Игоря Акинфеева
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Жена победителя: все, что нужно знать о супруге Игоря Акинфеева 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера Игорь Акинфеев (32) стал настоящим героем в глазах каждого футбольного болельщика. Он — один из тех, кто принес российской сборной победу в матче против команды Испании. Теперь его ногам посвящены сотни мемов. А в Instagram появились несколько хэштегов: #акинфеевкрасавчик, #замужзаакинфеева, #акинфеевялюблютебя. Последние два пользуются особой популярностью, ведь для тысяч женщин по всей России Игорь теперь — идеал мужчины.
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Однако сердце футболиста уже давно занято. О том, что Акинфеев женат, стало известно в 2014-м, когда на свет появился первенец футболиста Даниил. Оказалось, что к тому моменту Игорь уже два года встречался с моделью Екатериной Герун (31). А в 2015 году у пары родилась дочь Евангелина.
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Катя родилась в Киеве. По образованию она химик-технолог, но работает моделью и актрисой. Акинфеева даже снялась в клипе Сергея Лазарева (35) на песню «Вспоминай».
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ExAdRW2io
С Игорем Екатерина познакомилась в компании общих друзей. Правда, кто он — понятия не имела, потому что футболом никогда не интересовалась. Ну а когда дело подошло к свадьбе, влюбленные решили не устраивать пышного торжества, а просто расписались в кругу семьи. По признанию Кати, Акинфеев покорил ее своей серьезностью и рассудительностью.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zhena-pobeditelya-vse-chto-nuzhno-znat-o-supruge-igorya-akinfeeva/
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