Мосприрода организует для преображенцев парковые экскурсии

В лесопарковых зонах Восточного округа продолжается цикл познавательных мероприятий для детей и взрослых, подготовленных Мосприродой. Всех юных жителей района Преображенское и их родителей ждут новые увлекательные события. Так, 3 июля в 12:00 на детской площадке «У тайного холма» в Измайловском парке состоится встреча Лесной школы для детей 5–10 лет, а в 14:00 в экоцентре Конный Двор начнется экскурсия «Сельский дворик» без ограничений по возрасту. 4 июля в 11 часов преображенцы старше трех лет приглашаются на встречу «Сказки под сосной» около отводного канала Большого Дворцового пруда на территории парка Кусково. Полная и подробная афиша мероприятий опубликована на официальной странице Мосприроды ВАО. Уже завершилась июнькая стадия экскурсионной программы, организованной Мосприродой и местными эколого-просветительскими центрами. Участники узнали много нового про близлежащие зеленые зоны, познакомились с экосферой парков Восточного административного округа, их сходствами и различиями, достопримечательностями. Экскурсоводы рассказали о растениях и животных, встречающихся в парковых зонах, обитателях вольеров при экоцентрах.