Бесстыжего участника «Дома-2» застукали целующим в губы мальчика

В мае 2014 года Александр Гобозов стал отцом: Алиана Устиненко подарила возлюбленному первенца, которого назвали Робертом. Мальчику идет пятый год, и отец делает его звездой. Правда, сомнительными способами.

Участник «Дома-2» опубликовал фото, на котором целует в губы мальчика. «Самый любимый человек на свете», — подписал Гобозов снимок и снабдил его тремя сердечками-смайликами. Правда, не все оценили это и сочли поведение мужчины странным. Даже психотерапевт считает, что так делать нельзя.

"Во-первых, целовать ребенка в губы — это негигиенично, — уверен эксперт. — Думали ли вы, какое количество бактерий на губах взрослого человека? Я уже не говорю о вирусной инфекции, например, герпесе. И вся эта флора попадает на губы, а затем — внутрь организма с недостаточно сформированной иммунной защитой. А значит, повышается риск возникновения целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи".

"Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка", — заявил психолог.