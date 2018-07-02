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Бесстыжего участника «Дома-2» застукали целующим в губы мальчика
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Бесстыжего участника «Дома-2» застукали целующим в губы мальчика 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В мае 2014 года Александр Гобозов стал отцом: Алиана Устиненко подарила возлюбленному первенца, которого назвали Робертом. Мальчику идет пятый год, и отец делает его звездой. Правда, сомнительными способами.
Участник «Дома-2» опубликовал фото, на котором целует в губы мальчика. «Самый любимый человек на свете», — подписал Гобозов снимок и снабдил его тремя сердечками-смайликами. Правда, не все оценили это и сочли поведение мужчины странным. Даже психотерапевт считает, что так делать нельзя.
"Во-первых, целовать ребенка в губы — это негигиенично, — уверен эксперт. — Думали ли вы, какое количество бактерий на губах взрослого человека? Я уже не говорю о вирусной инфекции, например, герпесе. И вся эта флора попадает на губы, а затем — внутрь организма с недостаточно сформированной иммунной защитой. А значит, повышается риск возникновения целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи".
"Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка", — заявил психолог.
Напомним, Александр Гобозов на скандальном реалити-шоу строил любовь с несколькими девушками, но покорила его в итоге Алиана Устиненко. Однако отношения влюбленных не были безоблачными. Оставалась надежда, что с рождением ребенка в семье воцарится идиллия, однако Саша периодически ссорился с избранницей и, как говорят, изменял ей. Вскоре разногласия в семье достигли апогея, и в 2015-м супруги оформили официальный развод. Через год они сошлись и сыграли вторую свадьбу. Но в 2017-м благодаря шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым Алина заявила, что из-за бесконечных измен мужа ее чувства сошли на нет.
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