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«Дети убегали в слезах»: так владивостокцев еще не обманывали
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«Дети убегали в слезах»: так владивостокцев еще не обманывали 

Primpress 59 минут назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о необычной афере, жертвами которой на минувших выходных стали десятки горожан, сообщает PRIMPRESS.
«Вчера в 21:00 в парке Минного городка должно было быть шоу фонарей. Итог: никого, шоу все обман. Собрали с людей деньги за шары, который стоит 350 руб. и после объявили, что никакого праздника не будет», — написала женщина в соцсетях.
Как выяснилось, объявление об этом «празднике» появилось на популярном владивостокском сайте. Причем, сначала в тексте в качестве места проведения значился названный парк, потом действо перенесли на набережную Спортивной гавани, а в последний момент и вовсе отменили.
К слову, когда информация о шоу «Фестиваль воздушных шаров» стала расходиться по Сети, администрация парка опубликовала опровержение.
«Произошла непонятная ошибка, была размещена информация о мероприятии, которое в нашем парке не планировалось! Администрация парка это мероприятие не организовывала и так же, как пришедшие на это событие люди, была удивлена происходящим», — написали на странице парка в Instagram.
Несмотря на это многие горожане все же купились на уловку мошенников и в итоге лишились денег и настроения. Пользователи шутят, что получился фестиваль «лошариков». Вот что рассказывают люди, потратившие деньги впустую:
«Шары продавали глухонемые, на vl.ru информация была о начале в 21.00, в 21.15, когда раскупили много шаров, в громкоговоритель объявили об ошибочной информации. Молодцы, хороший коммерческий ход. Детей жалко, многие в слезах уходили».
«На самом деле какие-то очень ушлые люди провели аферу и весьма удачно, пусть вам эти деньги, сделанные на подлости, принесут счастье. Суть была в том, чтобы прийти на праздни (было заявлено огненное шоу и концерт, между прочим живой звук) со светящимися шариками в руке (на батарейках китайские шары)».
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