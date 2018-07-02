Компания сына Чайки вручила премию изобретателей 75‐летнему капитану дальнего плавания

Церемония вручения ежегодной премии, учрежденной Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов прошла в Российской академии наук . Миллион рублей получил 75‐летний капитан дальнего плавания Юрий Чашков. Как сообщил сайт ВОИР, он представил проект прямоточного электронасоса с полым валом ротора.

Устройство позволяет экономить до 20% электроэнергии, которая тратится на перекачку воды. Изобретение можно использовать как в судостроении, так и в сфере ЖКХ.

Обладателями «Молодежной премии ВОИР» стали Лидия и Анастасия Усановы. «Столицей изобретательства» в 2019 году станет Ульяновская область.

Средства на премию Чашкову предоставила Национальная инжиниринговая компания, которой руководит Игорь Чайка , сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки . Компания также принимала участие в отборе заявок на конкурс и помогала с внедрением технологий в производство.

На конкурсе 2018 года было представлено более 500 изобретений. В финал вышли 10 проектов.

Ранее ВОИР предлагал создать должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. Необходимость этого поста общество обосновало слабой защитой прав изобретателей в спорах с крупными компаниями или работодателями