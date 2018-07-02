Ещё
Компания сына Чайки вручила премию изобретателей 75‐летнему капитану дальнего плавания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания сына Чайки вручила премию изобретателей 75‐летнему капитану дальнего плавания 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Церемония вручения ежегодной премии, учрежденной Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов прошла в Российской академии наук. Миллион рублей получил 75‐летний капитан дальнего плавания Юрий Чашков. Как сообщил сайт ВОИР, он представил проект прямоточного электронасоса с полым валом ротора.
Устройство позволяет экономить до 20% электроэнергии, которая тратится на перекачку воды. Изобретение можно использовать как в судостроении, так и в сфере ЖКХ.
Обладателями «Молодежной премии ВОИР» стали Лидия и Анастасия Усановы. «Столицей изобретательства» в 2019 году станет Ульяновская область.
Средства на премию Чашкову предоставила Национальная инжиниринговая компания, которой руководит Игорь Чайка, сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Компания также принимала участие в отборе заявок на конкурс и помогала с внедрением технологий в производство.
На конкурсе 2018 года было представлено более 500 изобретений. В финал вышли 10 проектов.
Ранее ВОИР предлагал создать должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. Необходимость этого поста общество обосновало слабой защитой прав изобретателей в спорах с крупными компаниями или работодателями
360tv.ru: последние новости
Бывшая супруга Джонни Деппа тайно сыграла свадьбу с режиссером Многодетная мать погибла в роддоме Ставрополя В Одинцове молодые супруги дают вторую жизнь лисам, которые были заточены на зверофабриках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини48
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение