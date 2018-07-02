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В Ярославль приедут автомобили-монстры и будут давить машины
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В Ярославль приедут автомобили-монстры и будут давить машины 

76.ru 39 минут назад
Фото: 76.ru
Будет много искореженного железа
В Ярославле этим летом на стадионе «Локомотив» будут крушить и ломать машины. Но ГИБДД вызывать не надо. Крушить автомобили будут в специалном шоу, которе привезёт российский театр «Каскадер».
— В этом году зрители увидят выступление на танках, трансформеры, бигфуты и имитацию боев Великой Отечественной войны. Гостей удивит первый и единственный в России автомобиль-трансформер «ВАЗблби» и «Оптимус Прйм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять из оружия, рассказали организаторы шоу.
Это будут очень большие машины
В подготовке номеров была задействована группа «Автородео». Спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории из этой группы принимали участие в съемках советских фильмов и клипов.
В Ярославле шоу каскадеров можно будет увидеть 26,27 июля в 19:00 и 28,29 июля в 17:00 на стадионе «Локомотив» (Суздальское шоссе, 21а).
Трансформеров заказывали?
Цены на билеты: До 22 июля 800р. C 23 июля 1000р. Дети до 5 лет (включительно) — бесплатно. Билеты можно приобрести в билетных кассах (в ДК им. Добрынина, во Дворце Молодежи, в торговом центре «Яркий», ДК Нефтяник, в киноклубе «Нефть», в рыбинском торговом центре «Эпицентр». Справка по шоу: 8-910-973-40-20.
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