Участники «Автопробега за мир» посетили Лодейное Поле и Тихвин

Участники «Автопробега за мир — 2018. Балтийский маршрут» из Германии проехали по Ленинградской области с 26 июня по 2 июля.

Как уже писал ivbg.ru, автопробег проводится по инициативе немецких волонтеров с целью укрепления дружбы между народами Германии и России и расширения культурного и гуманитарного сотрудничества.

Администрация Лодейнопольского района подготовила обширную программу для гостей: заместитель главы районной администрации Андрей Федюнин рассказал участникам пробега о зарождении российского военного флота и основателе Лодейного Поля Петре Первом, гости посетили Братского воинского захоронения, поклонились могилам погибших солдат и помолчали у Вечного огня, прошли по аллее Славы.

Хозяйка студии «Домовушка» Надежда Громак встретила гостей в Лодейнопольском центре ремесел, где участники пробега встретились с членами общественных организаций «Дети войны» и «Перспектива» встречи.

Далее автопробег отправился в Тихвин. Где его участники возложили цветы к памятнику «Слава героям» на площади Свободы и побывали в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

В Тихвине немцам также рассказали о героическом военном прошлом города и о работе, которую проводит поисковый отряд «4-я Армия». Отдельно поисковики отметили, что нередко находят останки немецких солдат, которые передают для захоронения на их родину.

На этом автоколонна закончила свое путешествие по Ленинградской области и отправилась в Вологду.