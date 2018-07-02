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Участники «Автопробега за мир» посетили Лодейное Поле и Тихвин
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Участники «Автопробега за мир» посетили Лодейное Поле и Тихвин 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
Участники «Автопробега за мир — 2018. Балтийский маршрут» из Германии проехали по Ленинградской области с 26 июня по 2 июля.
Как уже писал ivbg.ru, автопробег проводится по инициативе немецких волонтеров с целью укрепления дружбы между народами Германии и России и расширения культурного и гуманитарного сотрудничества.
Администрация Лодейнопольского района подготовила обширную программу для гостей: заместитель главы районной администрации Андрей Федюнин рассказал участникам пробега о зарождении российского военного флота и основателе Лодейного Поля Петре Первом, гости посетили Братского воинского захоронения, поклонились могилам погибших солдат и помолчали у Вечного огня, прошли по аллее Славы.
Хозяйка студии «Домовушка» Надежда Громак встретила гостей в Лодейнопольском центре ремесел, где участники пробега встретились с членами общественных организаций «Дети войны» и «Перспектива» встречи.
Далее автопробег отправился в Тихвин. Где его участники возложили цветы к памятнику «Слава героям» на площади Свободы и побывали в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.
В Тихвине немцам также рассказали о героическом военном прошлом города и о работе, которую проводит поисковый отряд «4-я Армия». Отдельно поисковики отметили, что нередко находят останки немецких солдат, которые передают для захоронения на их родину.
На этом автоколонна закончила свое путешествие по Ленинградской области и отправилась в Вологду.
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