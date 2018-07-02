Экс-солистка «Сливок» не выдержала нищеты в Бразилии и вернулась в Россию

Личная жизнь солистки популярной в начале 2000-ых годов группы «Сливки» была насыщенной. Она встречалась с с вокалистом поп-группы «Отпетые мошенники» Сергеем Амораловым, одним из участников шоу «Фабрика звезд 3» Александром Киреевым , ей приписывали роман с Андреем Губиным . Но в официальный брак она вступила с Денисом Гатальским, который постоянно проживал в Бразилии, туда перебралась и Дарья. Отношения у пары развивались стремительно, но быстро зашли в тупик. А потом и вовсе начались скандалы. На тот момент певица уже ждала ребенка, который из-за постоянных ссор пары родился раньше времени. Денис отказался признавать малыша и в графе «отец» у мальчика стоит прочерк.

После расставания с мужем, Ермолаева осталась жить в Бразилии. Она встретила нового мужчину, с которым тоже пыталась построить семью и в очередной раз потерпела неудачу. Певица успела родить второго ребенка. Правда, жизнь стала невыносимой: мало того что общих тем с возлюбленным у Дарьи не было, так еще и жили они в нищете. В итоге, певица приняла решение вернуться в Россию.

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Вернувшись на родину, девушка получила в наследство квартиру папы. «Сейчас оформила детям российское гражданство. Собираюсь подавать на алименты. Денис уменьшает себе зарплату и говорит, что вообще уволится, чтобы не платить деньги», — поделилась с журналистами Ермолаева.

Дарья в своем микроблоге делится своими восторженными отзывами от возвращения на родину. Вместе с детьми она регулярно ходит гулять в парк Сокольники. Звездная мама уже успела оформить сыновьям гражданство, хоть, признается она, это было и непросто. Вместе с детьми Ермолаева отметила победу российской команды над испанской во вчерашнем матче по футболу.