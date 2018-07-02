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Национальность помешала создателям «Яндекса» поступить в МГУ
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Национальность помешала создателям «Яндекса» поступить в МГУ 

News.ru 2 часа назад
Одноклассники создателей «Яндекса» Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича рассказали о так и несбывшейся мечте двух друзей окончить Московский государственный университет. По их словам, причиной провала стала национальность ребят.
Их товарищ Дмитрий Шубин отметил, что Волож был намерен поступить в МГУ, и поэтому отправился в Москву вместе с Сегаловичем. Проводить их собрались все одноклассники.
По его мнению, определяющую судьбу двух друзей роль сыграла «пятая графа», которая существовала в «Советском Союзе».
«У нас в МГУ поступало четыре человека — два мальчика, две девочки. Безусловно, мальчики были сильнее. Но поступили две девочки. А два мальчика были евреями. Тогда это не педалировалось, но на самом деле было понятно», — считает Шубин.
Он добавил, что открыто решение комиссии не обсуждалось, однако в узком кругу все называли вещи своими именами.
Классный руководитель создателей «Яндекса» тогда сказала ребятам, что «МГУ ещё пожалеет», передаёт РИА Новости.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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