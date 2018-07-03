Одноклассники рассказали о детской мечте создателей «Яндекса»

Создатели «Яндекса» вместе учились в Республиканской физико-математической школе в Алматы. «Посмотрите, какие вузы окончили Илья и Аркашка — далеко не ведущие вузы (Волож окончил Институт нефти и газа им. Губкина, Сегалович — Московский геологоразведочный институт). У меня одноклассники есть, которые учились в Бауманке, МГУ. А они туда не попали», — рассказал их школьный друг Владимир Горохов

По словам другого их товарища, Дмитрия Шубина , причиной неудачи ребят стала их национальность. «Аркаша четко был нацелен на МГУ. Мы все четко понимали, кто куда поступает. Он собирался в МГУ. Они с Ильей вместе поехали. На следующее утро после выпускного вечера мы всем классом поехали провожать тех, кто поступал в Москву, — пошли на аэровокзал их провожать. Мы знали, кто идет, куда идет. Был такой в Союзе момент — „пятая графа“. Думаю, это сыграло. У нас в МГУ поступали четыре человека — два мальчика, две девочки. Безусловно, мальчики были сильнее. Но поступили две девочки. А два мальчика были евреями. Тогда это не педалировалось, но на самом деле было понятно», — рассказывает он. При этом, как добавляет Шубин, тема открыто не обсуждалась, но дома на кухне все называли вещи своими именами.

Как вспоминает классный руководитель Воложа и Сегаловича Клара Любимова, она тогда сказала ученикам: «Ничего, ребята, МГУ еще пожалеет об этом». «Всякое бывало. Ну, не окончили они МГУ, учились в другом вузе — им помешало это стать создателями „Яндекса“? Нет! Это была их стезя. Они ее прошли. Для этого у них были мозги, знания. Когда они учились в институте, сказали: „Мы сейчас поняли, чему нас научила РФМШ, — пахать“. Факт остается фактом. А активная жизненная позиция у них была уже, и школой поддерживалась. Слава богу, у нас были такие учителя — любая школа могла позавидовать, не только в Казахстане, но и в России», — вспоминает учительница.