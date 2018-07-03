Одноклассники рассказали о детской мечте создателей «Яндекса» 

Детской мечтой создателей «Яндекса» Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича было учиться в МГУ им. Ломоносова в Москве. Но она так и не сбылась. Об этом Sputnik Казахстан рассказали одноклассники и учителя двух друзей, передает РИА Новости.
Создатели «Яндекса» вместе учились в Республиканской физико-математической школе в Алматы. «Посмотрите, какие вузы окончили Илья и Аркашка — далеко не ведущие вузы (Волож окончил Институт нефти и газа им. Губкина, Сегалович — Московский геологоразведочный институт). У меня одноклассники есть, которые учились в Бауманке, МГУ. А они туда не попали», — рассказал их школьный друг Владимир Горохов.
По словам другого их товарища, Дмитрия Шубина, причиной неудачи ребят стала их национальность. «Аркаша четко был нацелен на МГУ. Мы все четко понимали, кто куда поступает. Он собирался в МГУ. Они с Ильей вместе поехали. На следующее утро после выпускного вечера мы всем классом поехали провожать тех, кто поступал в Москву, — пошли на аэровокзал их провожать. Мы знали, кто идет, куда идет. Был такой в Союзе момент — „пятая графа“. Думаю, это сыграло. У нас в МГУ поступали четыре человека — два мальчика, две девочки. Безусловно, мальчики были сильнее. Но поступили две девочки. А два мальчика были евреями. Тогда это не педалировалось, но на самом деле было понятно», — рассказывает он. При этом, как добавляет Шубин, тема открыто не обсуждалась, но дома на кухне все называли вещи своими именами.
Как вспоминает классный руководитель Воложа и Сегаловича Клара Любимова, она тогда сказала ученикам: «Ничего, ребята, МГУ еще пожалеет об этом». «Всякое бывало. Ну, не окончили они МГУ, учились в другом вузе — им помешало это стать создателями „Яндекса“? Нет! Это была их стезя. Они ее прошли. Для этого у них были мозги, знания. Когда они учились в институте, сказали: „Мы сейчас поняли, чему нас научила РФМШ, — пахать“. Факт остается фактом. А активная жизненная позиция у них была уже, и школой поддерживалась. Слава богу, у нас были такие учителя — любая школа могла позавидовать, не только в Казахстане, но и в России», — вспоминает учительница.