Самолет с пастором попал в страшную бурю. Но, маленькая девочка совершенно не испугалась!

Пастор долго летал из одного места в другое. Первое предупреждение о приближающихся проблемах пришло, когда на самолете вспыхнул знак:

«Пристегните ремни безопасности.»

Затем, спустя некоторое время, спокойный голос сказал: «Мы не будем подавать напитки в это время, поскольку мы ожидаем небольшой турбулентности. Пожалуйста, убедитесь, что ваш ремень пристегнут.»

Когда он осмотрелся вокруг самолета, стало очевидно, что многие пассажиры стали опасаться. Позже голос диктора сказал: «Нам так жаль, что мы не можем подать еду в это время. Тряска еще впереди.»

А потом разразилась буря. Зловещие звуки грома можно было услышать даже сквозь рев двигателей. Молния осветила темнеющее небо, и в мгновение ока этот огромный самолет был похож на пробку, брошенную на небесном океане. В один момент самолет поднялся на течениях воздуха, в следующий, — он упал, как будто он собирался врезаться.

Поэтому неудивительно, что, когда самолет, наконец, добрался до места назначения и все пассажиры спешили на посадку, наш пастор задержался, чтобы поговорить с девочкой, за которой он наблюдал так долго. Прокомментировав шторм и поведение самолета, он спросил, почему она не боялась.

Ребенок ответил:

«Потому что мой папа пилот, и он отвезет меня домой.»

Есть много видов штормов, которые нас пугают.

Физические, умственные, финансовые, внутренние и многие другие бури могут легко и быстро омрачить наше небо и бросить наш самолет в явно неконтролируемое движение. Мы все знаем такие времена, и давайте будем честными и признаемся, что гораздо легче быть в покое, когда наши ноги находятся на земле, чем когда нас бросают в темное небо.

Давайте вспомним: Наш Отец — летчик.

Он контролирует ситуацию и забирает нас домой.

Не волнуйся.