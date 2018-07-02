Взгляд женщины в зеркало:
3 лет: смотрит на себя и видит себя королевой
8 лет: смотрит на себя и видит себя, как Золушка/Спящая красавица.
Возраст 15: смотрит на себя и видит себя — Золушкой/спящей красавицей/Болельщицей или, если у нее ПМС: видит жир/прыщи/урода («Мама, я не могу пойти в школу, глядя, как это!»)
20 лет: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая, слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые» — но решает, что она все равно поедет.
Возраст 30: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая/слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые», но решает, что у нее нет времени, чтобы исправить это, она все равно идет.
40 лет: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая/слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые» — но, говорит: «по крайней мере, я чистая» и все равно идет.
50 лет: смотрит на себя, видит — «я есть» и идет туда, куда хочет.
60 лет: смотрит на себя и видит в себе всех людей, которые даже не видят себя в зеркале. Выходит и завоевывает мир.
70 лет: смотрит на себя и видит мудрость, смех и способность, выходит и наслаждается жизнью.
80 возраст: не парься. Просто надевает фиолетовую шляпу и выходит, чтобы весело провести время с миром.
Отправьте это всем женщинам, которых ты знаешь. Может, нам всем стоит взять эту фиолетовую шляпу пораньше?
Красота женщины не в одежде, которую она носит, в фигуре, которую она имеет, или в том, как она расчесывает волосы.
Красота женщины должна быть видна в ее глазах, потому что это дверь в ее сердце, место, где живет любовь.
Истинная красота в женщине отражается в ее душе. Это забота, то, что она с любовью дает, страсть которую она показывает, и красота женщины с годами только растет!