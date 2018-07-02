Именно так женщины определяют красоту? Прочти — это бесценно!

Взгляд женщины в зеркало:

3 лет: смотрит на себя и видит себя королевой

8 лет: смотрит на себя и видит себя, как Золушка/Спящая красавица.

Возраст 15: смотрит на себя и видит себя — Золушкой/спящей красавицей/Болельщицей или, если у нее ПМС: видит жир/прыщи/урода («Мама, я не могу пойти в школу, глядя, как это!»)

20 лет: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая, слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые» — но решает, что она все равно поедет.

Возраст 30: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая/слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые», но решает, что у нее нет времени, чтобы исправить это, она все равно идет.

40 лет: смотрит на себя и видит — «слишком толстая/слишком худая, слишком низкая/слишком высокая, слишком прямые волосы/слишком кудрявые» — но, говорит: «по крайней мере, я чистая» и все равно идет.

50 лет: смотрит на себя, видит — «я есть» и идет туда, куда хочет.

60 лет: смотрит на себя и видит в себе всех людей, которые даже не видят себя в зеркале. Выходит и завоевывает мир.

70 лет: смотрит на себя и видит мудрость, смех и способность, выходит и наслаждается жизнью.

80 возраст: не парься. Просто надевает фиолетовую шляпу и выходит, чтобы весело провести время с миром.

Отправьте это всем женщинам, которых ты знаешь. Может, нам всем стоит взять эту фиолетовую шляпу пораньше?

Красота женщины не в одежде, которую она носит, в фигуре, которую она имеет, или в том, как она расчесывает волосы.

Красота женщины должна быть видна в ее глазах, потому что это дверь в ее сердце, место, где живет любовь.

Истинная красота в женщине отражается в ее душе. Это забота, то, что она с любовью дает, страсть которую она показывает, и красота женщины с годами только растет!