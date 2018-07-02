Лучшее за день. 2 июля

Почему из научных журналов могут отозвать огромное количество статей по биологии, где палеонтологи нашли родню для гигантского крокодила из Таджикистана и почему сформировавшаяся в ходе эволюции динамика полета и плавания у разных животных схожа между собой, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Десятки тысяч статей могут отозвать из научных журналов, и все из-за, казалось бы, сущей мелочи.

Indicator.Ru составил рейтинг активности пресс-служб вузов Проекта «5-100». Кто улучшил свои позиции с предыдущего раза, почему для части показателей понадобились коэффициенты и с какими проблемами мы сталкивались во время работы, читайте в нашем материале.

Последствия инфаркта миокарда хотят лечить при помощи генной терапии.

Астрономы впервые получили изображение новорожденной планеты.

Динамика полета и плавания, которую животные выработали в ходе эволюции, во многом схожа. Физики объяснили, почему это так.

Палеонтологи нашли родню для гигантского крокодила из Таджикистана.

О лучших научно-популярных мероприятиях недели читайте в нашем дайджесте.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.