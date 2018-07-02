Астрологи выяснили, представители каких знаков Зодиака самые удачливые

Например, Овнов нельзя назвать везунчиками.

Астрологи выяснили, представители каких знаков Зодиака везучие, а какие — нет.

— На самом деле, ученые приходят к такому виду, анализируя людей определенных групп, — рассказывает психолог Михаил Виноградов . — В данном случае анализировали характеры людей, родившихся в 12 разных месяцев года, их личностные качества, как они продвигаются по карьерной летнице.

Естественно, все люди здесь не охватываются. Для опросов берутся несколько представителей разных знаков Зодиака, составляются определенные характеристики. Но все люди разные, и такие данные трудно применить ко всем. Но какие-то общие характеристики и закономерности астрологи все-таки пытаются вычленить.

Например, Овнов нельзя назвать везунчиками. Они в своих действиях руководствуются внутренними импульсами.

Тельцы, например, реалисты. Им сопутствует удача на работе и финансах, а вот в любви — редко.

А вот Близнециы — удачливы во всем. И секрет со слов астрологов — их открытость: они всегда готовы взяться за что-то новое, не цепляются за стереотипы.

Раки — консервативны, порой закрыты от других и зачастую сидят под «панцирем». Поэтому в своих несчастьях они виноваты сами. А когда в более зрелом возрасте понимают, что надо исправлять ситуацию, и добиваются чего-то, то жалеют о многом, что не так делали в юности.

Также удача не слишком любит Дев.

Враг Весов — мнительность.

У Скорпионов — сильная интуиция. У них хороший нюх на знаковые события. Они легко избегают трудностей, поэтому всегда выходят из любой ситуации «сухими».

Также у Стрельцов есть все предпосылки к счастливому будущему.