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В САО выявили супербабушку, которая защитит честь округа на городском этапе конкурса «Московская СуперБабушка-2018»
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В САО выявили супербабушку, которая защитит честь округа на городском этапе конкурса «Московская СуперБабушка-2018» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
28 июня 2018 года в САО прошел окружной этап конкурса «Московская СуперБабушка-2018», организованный Управлением социальной защиты населения Северного административного округа совместно с благотворительным фондом «Созвездие детских талантов».
За победу боролись 14 участниц, которых сложно назвать бабушками! Не только нянчить внуков, но и петь, танцевать, остроумно отвечать на вопросы, красиво двигаться на сцене и быть обаятельной и привлекательной — вот что требуется от супербабушки. Участницы конкурса должны были представить свою визитную карточку «Расскажи о себе» в первом туре и «Творческий конкурс» во втором.
Супербабушек оценивало компетентное жюри: Председатель жюри — Светлана Истомина — начальник УСЗН САО г. Москвы; Марина Зурабова — Заместитель председателя Правления благотворительного фонда «Созвездие детских талантов»; Денисова Наталья Альбертовна — директор ГБУ ТЦСО «Ховрино»; Паюк Елена Николаевна — директор ГБУ ТЦСО «Бескудниково»; Наталья Ануфриева — заместитель директора ГБУ ТЦСО «Тимирязевский»; Горькова Ирина Николаевна — заместитель директора ГБУ ТЦСО «Беговой».
Провел мероприятие несравненный ведущий, шоумен, продюсер — Дмитрий Писарев.
Жюри было очень непросто определить победителя, ведь все участницы прекрасные, творческие, талантливые, а выбрать нужно только одну. Итого голосования: победителем конкурса стала Хорошевская Валерия Ивановна (ГБУ ТЦСО «Бескудниково»). Валерия Ивановна любит заниматься физкультурой, посещать разные страны, знакомиться с культурой других народов и их обычаями.
Организаторы конкурса поздравили победительницу и пожелали ей удачи на городском этапе конкурса.
Женский форум
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