Безопасность превыше всего: можно ли забеременеть в критические дни?

Мужчины порой соглашаются на секс во время месячных — и даже настаивают, потому что считают этот период безопасным для интима без презерватива. На самом деле все не так просто!

18+

Разберемся с циклом

Средний менструальный цикл длится 28 дней, но у каждой женщины он индивидуален: может быть и 21, и 35. Он состоит из нескольких фаз. Менструальная — сами месячные, которые длятся в среднем 5−6 дней. Потом начинается фолликулярная фаза, в которой организм готовится выпустить яйцеклетку. В фазе овуляции яйцеклетка готова к оплодотворению. Наконец, наступает лютеиновая фаза.

Если зачатие произошло, критические дни пропадут (бывает, что нет, но это редкость), если же ничего не вышло, цикл повторяется. Среднее время от овуляции до менструации — 14 дней.

Можно ли забеременеть в критические дни?

Важно помнить, что после любого полового контакта может наступить беременность, независимо от того, есть у тебя выделения или нет. Разумеется, вероятность беременности в месячные невелика, но она все равно есть, и вот почему. Сперматозоиды могут жить до 96 часов (четырех суток), и если у тебя случится ранняя овуляция, они успеют «догнать» свежую яйцеклетку.

Когда наступает овуляция?

Это зависит от длительности цикла. Например, при коротком цикле в 23 дня она может случиться на девятый, а при 33-дневном — на 19-й. Сама овуляция длится от 12 до 48 часов, что вместе с жизнью сперматозоидов создает довольно большое окно для наступления беременности.

Как избежать беременности?

Ответ очевиден: предохраняться. Лучше всего — презервативом, таблетками, спиралью, уколами, пластырем. Полагаться на календарный метод, прерванный акт или горячий душ не стоит. Сперматозоиды достигают шейки матки за считанные минуты, и вряд ли ты успеешь смыть все. В случае с ППА не забывай, что во время секса тоже выделяется сперма и достаточно одного резвого сперматозоида, чтобы свести на нет все предосторожности.

Читайте НАС ВКонтакте