«А сзади-то хороша!»: Елена Темникова удивила округлыми бедрами

Популярную эстрадную певицу Елену Темникову часто упрекают в чрезмерной худобе. Многие даже заявляют, что девушка своим видом популяризирует среди молодежи изнурительные диеты в стремлении стать похожими на своего кумира. Впрочем, новый симок в микроблоге знаменитости наглядно показал, что ее «болезненная худоба» вовсе не так уж безнадежна.

С наступлением лета и сезона отпусков все чаще можно наблюдать полуобнаженные фигуры звездных красавиц, отправившихся к морю на отдых или же с гастрольным туром. Одним из таких снимков в бикини на фоне морского побережья поделилась и Елена Темникова. Бывшую солистку группы SEREBRO часто упрекают в том, что она в погоне за идеалами красоты сильно перестаралась с худобой и ее вид вызывает вовсе не восхищение, а скорее страх за ее здоровье. Впрочем, новый снимок, сделанный со спины, в полной мере успокоил поклонников харизматичной брюнетки.

«Чего-то вообще не худышка» «Вот это бедра!» «Ого! А попа-то есть оказывается!» «А сзади-то хороша! Не то, что спереди!» «Вот это да… Бедра хорошие такие! А кажется такой худенькой спереди» «Лена, да у тебя есть попа?!»

Однако далеко не все подписчики Елены оказались удовлетворены ее фотографией. Нашлось немало критичных замечаний в адрес девушки и ее «нелепого» снимка с претензией на романтизм. Впрочем, Темниковой не привыкать слышать критику в свой адрес. Буквально несколько дней назад шквалу негативных замечаний поспособствовали костюмы Елены, в которых она выступала на одном из своих концертов.