Франц Кафка — в лабиринте кошмаров. К 135-летию писателя

Тем не менее, образование молодой Франц получил превосходное. Он прекрасно владел чешским, немецким, французским, знанию стольких иностранных языков способствовал родной город Франца Кафки — шумная и разноязыкая Прага. Любимыми его писателями были Гюстав Флобер , Франц Грильпарцер, Генрих фон Клейст и Фёдор Достоевский . После завершения гимназии Кафка поступил в Карлов университет в Праге, позже закончив его со степенью доктора права. Должность после завершения учёбы он получил невысокую — страховой агент, в ней же он и уволился за два года до своей кончины (писателя точил туберкулёз). Выстраивать отношения на службе Кафка не мог и не умел (сказалось воспитание отца), поэтому работа для тонко чувствующего и рефлексирующего Франца была сущим адом, он не любил её, а единственной его отдушиной было писательство. Однако при жизни писателя в свет вышли лишь немногие его произведения: «Созерцание», «Сельский врач», «Кары», «Голодарь» и первая глава романа «Америка». Романы «Процесс» и «Замок», принесшие писателю мировую славу, вышли уже после его смерти. Фото: thetimes.co.uk Франц Кафка стал литературным гением не только в своём времени. Его произведения поражают уже не одно поколение искушённых читателей многих стран мира. Страх, боязнь реальности, абсурд во всех произведениях Кафки кажутся невероятными, но столь же притягательными. Вспомним знаменитое «Превращение» и его несчастного героя Грегора Замзу, проснувшегося однажды… жуком…Невероятно, кошмарно, будто бы из страшного потустороннего сна. Но насколько жестоки все родственники, домашние, Грегора! Франц Кафка стал предтечей экзистенционализма — философского направления второй половины ХХ-го века, пытающегося осознать значимость человека таком жестоком и уродливом мире. Недаром Альбер Камю , французский эссеист, близкий данному направлению в своей работе «Надежда и абсурд в творчестве Кафки» напишет так: «Рассказ „Превращение“ в свою очередь является воплощением этики ясного ума, но это еще и продукт того безграничного удивления, которое испытывает человек, почувствовав себя животным, когда он им становится без каких-либо усилий. Именно в этой двойственности состоит секрет Ф. Кафки. Через все его творчество проходит постоянное балансирование между естественным и необычайным, личностью и вселенной, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой, определяя его звучание и смысл».

Очень непростые отношения связывали Франца Кафку с женщинами. С Фелицией Бауэр Франц Кафка вёл переписку более четырёх лет, однако так и не решился связать себя брачными узами (Фелиция хотела семью и детей, но Франц не строил никакие долгосрочные планы), позже Фелиция эмигрировала в Швейцарию, а затем в США. Не сложились у Франца и отношения с дочерью пражского сапожника Юлией Вохрыцек (девушка, впрочем, сама держала шляпный магазин). Отец Юлии был против брака, считая, что дочь сапожника не достойна писательской руки. Разрыв девушка переживала болезненно, хотя позже и вышла замуж, но судьба Юлии сложилась трагически — она погибла в 1944 году, находясь в концентрационном лагере. Лишь накануне собственной кончины Франц Кафка решил жениться на Доре Диамант, прося руки любимой у её родителей. Но и здесь возлюбленных ждало фиаско — родители посчитали кандидатуру Франца неподходящей из-за болезни писателя (туберкулёз наступал со страшной силой). Так и вышло: чуть менее года после знакомства Франц умер на руках у Доры. Франц Кафка и Фелиция Бауэр. Фото: artfulliving.com.tr Трагически сложилась вся судьба Франца Кафки. Перед самой кончиной Франц обратился к своему другу, доверителю, Максу Броду (знакомы они были ещё со студенческих лет в Праге) с просьбой сжечь все его произведения, но Брод нарушил данный завет, опубликовав произведения друга. Злая ирония и здесь настигла писателя, слава Францу Кафки досталась лишь посмертная, а единственным некрологом стало сообщение Милены Есенской, журналистки, переводчицы, образованной собеседницы и ещё одной возлюбленной писателя: “…Немногие знали его здесь, поскольку он шел сам своей дорогой, исполненный правды, испуганный миром. [Его болезнь] придала ему почти невероятную хрупкость и бескомпромиссную, почти устрашающую интеллектуальную изысканность… Он был застенчив, беспокоен, нежен и добр, но написанные им книги жестоки и болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного человека. Он был слишком прозорлив, слишком мудр, чтобы смочь жить, слишком слаб, чтобы бороться, слаб, как бывают существа прекрасные и благородные, не способные ввязаться в битву со страхом, испытывающие непонимание, отсутствие доброты, интеллектуальную ложь, потому что они знают наперед, что борьба напрасна и что побежденный противник покроет к тому же своим позором победителя… Его книги наполнены жесткой иронией и чутким восприятием человека, видевшего мир столь ясно, что он не мог его выносить, и он должен был умереть, если не хотел подобно другим делать уступки и искать оправдания, даже самые благородные, в самых различных ошибках разума и подсознания… Он был художником и человеком со столь чуткой совестью, что слышал даже там, где глухие ошибочно считали себя в безопасности”. Пожалуй, это лучшее, что можно сказать о таланте Франца Кафки.